Dragados ampliará su espacio en Cádiz con la concesión de una nave en el Muelle de Levante

Vista aérea de la dársena de La Cabezuela de Puerto Real, donde se ubica en la actualidad Dragados Off Shore

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha concedido a Dragados, S.A. la ocupación y explotación de la nave número 7 del muelle de Levante, situada en la dársena pesquera de Cádiz. El destino de la concesión será la reparación y mantenimiento de embarcaciones, artefactos flotantes y equipos propios, un uso que encaja con la actividad histórica del operador y con la vocación industrial del enclave.

La medida llega en un momento de expansión sostenida para la compañía. Dragados acumula meses de elevada carga de trabajo y maneja previsiones al alza para los próximos años dentro del sector de reparaciones y mantenimiento naval. Ese empuje ha hecho necesario ganar superficie operativa para evitar cuellos de botella y poder asumir contratos de mayor volumen con mayor eficiencia.

El aumento de encargos y la llegada de proyectos de mayor complejidad técnica obligan a Dragados a ampliar su base logística y de talleres para no frenar su ritmo productivo

La concesión de la nave 7 permitirá disponer de un área de trabajo estable, equipada y cercana a otras instalaciones auxiliares del muelle de Levante, lo que optimiza el tránsito interno de piezas, equipos y personal. La dársena pesquera se está consolidando como un enclave de pequeñas y medianas industrias marítimas, y la presencia ampliada de Dragados refuerza esa especialización.

A medio plazo, el entorno industrial del puerto de la Bahía de Cádiz también vivirá una mejora logística largamente esperada: el tren llegará por fin a La Cabezuela, lo que permitirá que todas las empresas implantadas en esa dársena —incluida Dragados, que mantiene parte de su actividad en ese espacio— dispongan de acceso ferroviario directo. Ese salto en conectividad abrirá una vía de entrada y salida de materiales más rápida y sostenible, y reducirá costes en aprovisionamiento y expediciones.

La esperada parada del tren en La Cabezuela permitirá mover piezas pesadas y suministros con mayor agilidad, una ventaja competitiva para el tejido industrial del puerto

El refuerzo de la actividad de Dragados llega, además, en paralelo al esfuerzo de la APBC por dotar a sus muelles de más servicios e infraestructuras de apoyo a empresas de reparación, logística y construcción naval. La diversificación de concesiones en la dársena pesquera y la futura conexión ferroviaria apuntan a un ecosistema portuario más integrado, donde el crecimiento de operadores como Dragados servirá de motor para otros eslabones de la cadena logística e industrial.

La concesión de la nave 7 se convierte así en una pieza más del mapa industrial que el puerto dibuja para la próxima década: más espacio para producir, más conectividad y un horizonte de operaciones que empuja al sector naval gaditano a competir con mayor solidez en un mercado en plena reactivación.