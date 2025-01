Dos meses y medio esperando el primer paso de peatones de la Avenida de la Marina, en Cádiz

Cádiz/“¿Qué me dice? ¿Que ha pedido usted un paso de peatones en su calle porque no puede cruzarla sin peligro con el carrito de su bebé y porque en la zona viven muchas personas mayores con problemas de movilidad? Ufff. ¡Eso puede tardar muchos meses y hasta más de un año!”. Esta fue la primera contestación que le dieron en la Delegación Municipal de Tráfico, a donde le pasaron desde la Policía Local, a un ciudadano vecino de la Avenida de la Marina, en Bahía Blanca, cuando reclamó respuesta a una petición tan lógica como necesaria, allá por mediados de octubre. Casi dos meses y medio después, este ciudadano, que prefiere permanecer en el anonimato, y todos los vecinos que necesitan ese servicio siguen esperando que concluya una obra que arrancó pero que no se sabe cuándo terminará.

Presentó su petición por escrito en el Registro General del Ayuntamiento de Cádiz el 18 de octubre del año pasado pero no es hasta el 6 de noviembre cuando desde la Delegación de Tráfico transfieren la orden de ejecución a la de Mantenimiento Urbano, departamento desde el que, al contrario que en la primera ocasión, dice haber recibido un trato muy amable y muy receptivo a su reclamación.

Llega diciembre y arranca la obra, pero se paraliza. Primero, por un problema de falta de materiales, y luego por otro problema surgido, al parecer, con otra obra particular consistente en un cableado eléctrico que debe discurrir por una zanja y que, al parecer, impide que se termine una intervención tan compleja como la de instalar un paso de cebra, que consiste, básicamente, en rebajar el bordillo de la calzada, colocar unas baldosas de tacos para advertir a los invidentes, pintar unas franjas blancas en la calzada y colocar una señal de paso de peatones. “Pusieron unos carteles de prohibido aparcar desde el 16 de diciembre hasta la finalización de la obra. Y allí siguen”, lamenta este ciudadano.

"Circular con un carro de bebé, un acto riesgoso y dificultoso"

“Me dirijo a ustedes con la siguiente petición: a raíz del nacimiento de mi primer hijo, he sufrido ‘en mis carnes’, la ausencia total de pasos de cebra en mi calle (Avenida de la Marina) y la que le continúa (Avenida de Bahía Blanca), con lo que cruzar con el carro del bebé se convierte en un acto riesgoso por la falta de visibilidad, y dificultoso por tener que hacerlo entre los huecos de los vehículos aparcados o usando los rebajes destinados a garajes, que no abundan y cuyo fin no debiera ser este”, expone este vecino en el escrito presentado ante el Registro General del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este periódico.

“Repito que a lo largo de estas dos calles que van desde el Instituto Hidrográfico hasta las puertas de Tierra, no existe un solo paso de cebra, más allá del que permite cruzar junto a Puertas de Tierra siguiendo el camino de la acera de la avenida de este lado. Veo de vital importancia corregir tal error en la ordenación del trafico de vehículos y peatones, por la seguridad de sus habitantes”, concluye.