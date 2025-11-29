El doctor Manuel Salamanca recibe el XXVIII Premio Dr. Antonio Rafael Rodríguez Moragues

El XXVIII Premio Dr. Antonio Rafael Rodríguez Moragues ha sido concedido al Dr. Manuel Salamanca, especialista en Dermatología, en reconocimiento a su destacada trayectoria asistencial, su excelencia profesional y la calidad humana en el trato con sus pacientes.

El galardón, impulsado por Asisa, se ha consolidado como uno de los reconocimientos sanitarios de referencia en la provincia de Cádiz, distinguiendo cada año a profesionales que encarnan los valores de dedicación, compromiso, cercanía y vocación de servicio a la sociedad.

El acto de entrega tuvo lugar el pasado viernes 28 en el Hotel Q Cádiz, en un encuentro que reunió a numerosos profesionales del ámbito sanitario público y privado de toda la provincia, así como representantes institucionales.

La ceremonia estuvo presidida por el Dr. Francisco Javier Rodríguez Morague, especialista en Otorrinolaringología y delegado médico provincial de Asisa en Cádiz y Ceuta, además de miembro del Consejo Rector de la Cooperativa Lavinia. En su intervención subrayó la importancia de “reconocer no solo el conocimiento científico, sino también la escucha, la cercanía y el respeto al paciente como pilares de una medicina verdaderamente humana”.

Los doctores Lourdes y Antonio Rafael Rodríguez Fernández-Freire fueron los encargados de inaugurar y clausurar el evento, manteniendo vivo el espíritu y la memoria del Dr. Antonio Rafael Rodríguez Moragues, referente ético y profesional que da nombre a este premio.

La jornada comenzó con la intervención del artista alemán afincado en Cádiz HansJosef Arz, quien presentó su exposición Impresiones de la Alameda de Cádiz, aportando un destacado acento cultural al encuentro.

Posteriormente, el periodista Modesto Barragán, director y presentador del programa Andalucía Directo de Canal Sur Televisión, ofreció la conferencia titulada Perdón, que no me levante, en la que reflexionó sobre la importancia de la comunicación, la empatía y el respeto en la relación con la ciudadanía.

Asimismo, se destacó la amplia trayectoria del Dr. Manuel Salamanca en la dermatología gaditana, su labor en centros públicos y privados, y su reconocida dedicación a los pacientes, razones que lo han hecho merecedor del XXVIII Premio Dr. Antonio Rafael Rodríguez Moragues.

El Premio Dr. Antonio Rafael Rodríguez Moragues fue creado en memoria de su titular para honrar cada año a profesionales que encarnan los valores que marcaron su vida: la dedicación al paciente, la cercanía, la ética y la excelencia médica. Tras 28 ediciones, el galardón se mantiene como un símbolo del compromiso con una medicina humana y de calidad en la provincia de Cádiz