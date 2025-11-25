El doctor Juan Carlos Durán Alonso recibe el Premio Medicina Gaditana 2025 del Colegio de Médicos

El Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ) hizo entrega este lunes del Premio Medicina Gaditana en su decimoprimera edición al doctor Juan Carlos Durán Alonso, que desarrolla su labor asistencial como médico geriatra en el Hospital San Juan Grande, de la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios, en Jerez.

Durante la ceremonia, la presidenta del Colegio de Médicos, Felicidad Rodríguez, destacó al doctor Durán Alonso como “una persona que representa los mejores valores de la medicina en nuestra provincia y es un ejemplo para quienes nos dedicamos a esta hermosa profesión. Incorporamos a la nómina de los premios Medicina Gaditana a un excelente médico, que nos hace sentirnos orgullosos de nuestros premiados por representar lo mejor de la medicina en todos sus ámbitos”, destacó.

Tras recibir el premio en la modalidad de Humanidades y Gestión, el Juan Carlos Durán Alonso reconoció “el tremendo honor de que te den un premio tus propios compañeros y tu Colegio”. Como médico geriatra, reivindicó esta especialidad como "imprescindible en un momento en que el envejecimiento, la cronicidad y la complejidad que conlleva la asistencia a personas mayores la hacen tan necesaria”. “Lo que más me gusta de este premio -admitió- es que sea a las humanidades. La relación con el paciente debe basarse en la empatía y la comunicación. La medicina es ciencia y conciencia y la humanización no es un plus sino una exigencia de la asistencia que prestamos a nuestros pacientes”.

Previamente el director gerente de los centros asistenciales de la Orden de San Juan de Dios en Jerez, Manuel Carrillo, pronunció la loa del premiado, destacando su extensa labor y prolongada dedicación a la Orden de San Juan de Dios. “Su lugar siempre ha estado en el trato cercano con el paciente y ha desplegado todos los valores más profundos de la profesión médica como son la humildad, la empatía, el respeto y la escucha”.

Sobre el premiado

El doctor Juan Carlos Durán Alonso es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz. Realizó la residencia en la especialidad de Geriatría en el Hospital Clínico Universitario Virgen Macarena de Sevilla y el doctorado en la Facultad de Medicina de Sevilla.

Médico especialista en Geriatría, es máster en Bioética y Humanización de la Asistencia. En la Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios en Jerez, ejerce como geriatra desde 1994 ha sido director médico y médico adjunto de Medicina Interna del Hospital Juan Grande, además de promotor, responsable y director asistencial de su centro geriátrico y coordinador del área asistencial de mayores y dependencia de la misma Orden Hospitalaria.

Ha sido coordinador del Servicio de Hospitalización Domiciliaria y miembro del Comité de Ética Asistencial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y del Hospital Universitario de Jerez. Ha sido director general de personas mayores y pensiones no contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.

Ha impartido infinidad de cursos y ha presidido los comités organizadores del 31º, 40º y 44º Congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología, de la que ha sido presidente, así como del 64º Congreso de la Sociedad Española de la especialidad. Investigador del estudio Esfera, Programa Cuidar, Expres, Diagerca y Diabesidad, entre otros, ha participado en los grupos de investigación de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y de la Universidad de Cádiz.

Ha sido ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales, conferenciante y autor de publicaciones en libros y revistas españolas y extranjeras, además de coordinador de distintos protocolos.

Ha recibido los premios ‘Cuidad del Puerto’, ‘Alois Alzheimer’, ‘Hospitalidad San Juan de Dios 2008’ y la Distinción de Honor del Consejo Local de Mayores del Ayuntamiento de Jerez. Es Académico de Número de la Real Academia de Ciencias, Artes y Letras San Dionisio de Jerez.

Sobre los premios ‘Medicina Gaditana’

Los Premios Medicina Gaditana fueron instituidos por el COMCADIZ en 2015 para distinguir a personas y entidades destacadas en el ámbito de la Medicina que representen los valores de profesionalidad, competencia, espíritu de servicio y liderazgo, entre otros, y cuya actuación revierta en favor de la profesión médica y/o de la asistencia sanitaria.

En sus diez ediciones anteriores, estos premios han recaído en los doctores Juan García Cubillana, Fernando Delgado Lallemand, Antonio Campos Muñoz, Julio Rodríguez de la Rúa, Joaquín Ortiz Tardío, Felicidad Rodríguez Sánchez, Juan Bartual Pastor y Manuel Aguilar Diosdado y en su faceta colectiva en Hogar Gerasa, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Cádiz, la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Universitario de Puerto Real y la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Jerez. En la edición del año 2021 el COMCADIZ otorgó una Mención Extraordinaria del Premio Medicina Gaditana a la trayectoria profesional y humana del doctor Ángel Querol Canteras.

Ya en la nueva era de estos galardones, iniciada en 2022, los Premios MEDICINA GADITANA han distinguido al Equipo Terapéutico del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME) en la provincia y al doctor Antonio Amaya Vidal y al Grupo Hospitales Pascual dentro de la modalidad de Humanidades y Gestión, a quienes ahora se une en el palmarés el doctor Juan Carlos Durán; a los doctores Isabel María Ramírez Polo, José Escribano Serrano y Manuel Benítez Blanco, en la categoría de Atención Primaria, y a los doctores Arturo Hernández González e Ignacio Vinuesa Silva, en la modalidad de Atención Hospitalaria, y al doctor José Vilches Troya y al Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz (INiBICA), en la modalidad de Docencia e Investigación.