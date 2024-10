Distinción Internacional para el médico gaditano Diego Benítez Pareja

El doctor gaditano Diego Benítez Pareja ha superado con éxito las prestigiosas certificaciones internacionales FIPP (Fellow in Pain Practice), y CIPS (Certificied Interventional Pain Sonologist), otorgadas por el World Institute of Pain (@wippain). Se une así a un selecto grupo de los mejores médicos Intervencionistas del dolor de todo el mundo. Es importante destacar que ambas certificaciones son otorgadas por el World Institute of Pain (WIP), y están reservadas para médicos especializados en técnicas avanzadas en el tratamiento del dolor, con una rigurosa formación y evaluación clínica. Los médicos que ostentan estas certificaciones pertenecen a un grupo muy selecto a nivel mundial. En general, obtener ambas credenciales es un logro significativo, que solo alcanzan los profesionales más experimentados y especializados en el manejo intervencionista del dolor crónico.

No solo ha logrado aprobar ambas certificaciones el mismo día en la 27th Annual Gabor Racz Advanced Interventional Pain Conference and Workshop, celebradas en Budapest, sino que también ha reafirmado su compromiso con la excelencia en el tratamiento del dolor crónico. Estas certificaciones son reconocidas a nivel mundial y representan un hito significativo en su desarrollo profesional. Desde hoy es el miembro con la credencial internacional número 351. Actualmente en España, son menos de 10 personas las que ostentan ambas certificaciones y en concreto en Andalucía. Aunque otros profesionales tienen una u otra certificación, es, a día de hoy, la única persona que acredita tener las dos.

El doctor Benítez Pareja se declara "muy orgulloso" de este logro, el cual se dedica a su familia, no solo por lo que significa para su carrera, sino especialmente por el "impacto positivo que tendrá en la vida de sus pacientes". Barbateño, reside y realiza su actividad profesional en Cádiz capital como médico anestesiólogo y experto en el tratamiento del dolor crónico, una 'subespecialidad' dedicada al estudio y tratamiento de síndromes dolorosos crónicos. La neuralgia del trigémino, el dolor por hernia discal cervical y lumbar, la artrosis de columna, la patología degenerativa musculoesquelética de hombro, rodilla, cadera, y otros tratamientos más avanzados, como las técnicas intervencionistas de radiofrecuencia, neuroestimulación medular o neurolisis en pacientes oncológicos, son algunos de los muchos campos en los que trabaja desde hace ya más de 15 años. Actualmente desarrolla su labor en la Clínica del Dolor Sinalgia, en Cádiz, y en la Clínica Deux, en Algeciras.