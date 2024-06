Diputación desmiente que haya ofrecido el IES Rosario a las cofradías

El antiguo IES Rosario será la futura sede de la Escuela de Hostelería de Cádiz. Solo y exclusivamente eso. Es decir, no caben otros usos futuros en el edificio de la calle San Francisco. Así de rotunda, "sin que quepa otro uso que no esté relacionado con eso", se ha mostrado la Diputación Provincial, que este viernes ha querido desmentir que se haya ofrecido también espacio de este edificio para las cofradías gaditanas.

Desde el Consejo de Hermandades se aseguraba el jueves, tras la reunión mantenida con la presidenta provincial, Almudena Martínez, y el vicepresidente Juancho Ortiz, que había sido ofrecida la planta baja del edificio de la calle San Francisco como futura sede del organismo cofradiero, que desde hace años busca una nueva sede que permita ampliar unas instalaciones que se han quedado pequeñas en la calle Cobos.

No obstante, en un comunicado emitido este viernes, la administración provincial niega haber ofrecido el IES Rosario "para otro destino que no sea el de futura sede de la Escuela de Hostelería Fernando Quiñones, uso definitivo anunciado hace una semana para dicho inmueble que acumula 17 años de abandono", asegurando "que no hay cambio de opinión alguno sobre la decisión tomada en coordinación con otras administraciones" y también "que no ha hecho un ofrecimiento de esas instalaciones a ninguna entidad".

Insiste la Diputación en que el antiguo instituto de Enseñanza Secundaria será la sede de la Escuela de Hostelería "porque responde a las necesidades de la Diputación y de la ciudad de Cádiz, sin que quepa otro uso que no esté relacionado con eso", destacando que este regreso al casco histórico de Cádiz "será un revulsivo educativo, turístico y económico para esta zona de la ciudad".

Frente a esta comunicación emitida por la Diputación Provincial, desde el Consejo de Hermandades -que acudió a la reunión representado por el presidente, Juan Carlos Jurado, y los vicepresidentes Francisco Muriel e Ildefonso Herrera- insisten en que el ofrecimiento se produjo desde el organismo cofradiero. Ofrecimiento que, en cualquier caso, habría tenido apenas 24 horas de duración, habida cuenta del pronunciamiento hecho por el gobierno de Almudena Martínez este viernes.