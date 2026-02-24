La Diputación de Cádiz programa este ocho ocho exposiciones en Rivadavia y tres en los Claustros de Palacio

La Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz ha programado para este año 2026 un total de once exposiciones en sus espacios de la capital. La Sala Rivadavia y los Claustros del Palacio Provincial, que vuelven a estar habilitados para acoger exposiciones, acogerán un total de 11 muestras: ocho serán para la sala que la Diputación comparte con el Consulado de Argentina y tres para el edificio principal de la entidad. Artistas de la provincia destacan en una programación que rendirá homenaje, con una retrospectiva, al pintor Lorenzo Cherbuy, fallecido en julio del año 2010.

En la Sala Rivadavia, el ciclo de exposiciones comenzará la próxima semana, el jueves 5 de marzo en concreto, con la presencia de la artista argentina Paula Vicenti, quien mostrará hasta el 11 de abril su exposición pictórica 'El pabellón del hielo'. En esta ocasión, la tradicional presencia de un artista argentino en esta sala, tan históricamente vinculada al presidente Rivadavia, se ha adelantado a la fecha habitual, el verano, y se hace coincidir con el mes de la mujer, el mes del 8 de marzo, con la pintora Vicenti.

A partir de esta primera muestra, Rivadavia acogerá otras siete citas artísticas más: José Manuel Medina (del 15 de abril al 16 de mayo), Ángeles Cutillas (del 21 de mayo al 20 de junio), Rocío Cano (del 25 de junio al 25 de julio), Marcos Medina, del 30 de julio al 29 de agosto, Rafael Chacón (del 10 de septiembre al 10 de octubre), Alfonso Barrera (del 15 de octubre al 14 de noviembre) y Julia y Miguel Ángel Valencia (del 19 de noviembre al 19 de diciembre).

En esta nómina artística hay creadores de Cádiz, Jerez y Rota, pero también otros, además de la citada artista argentina, procedentes de Granada y Sevilla.

En los Claustros de la Diputación, por su parte, el programa de la Fundación Provincial de Cultura se abre el 10 de abril con una exposición sobre Cádiz en la publicidad antigua, fundamentalmente centrada en el siglo XIX, que podrá visitarse hasta el 10 de mayo. Después será el turno de la obra del polifacético Carlos Berlanga, que fue uno de los iconos de la movida madrileña y de la cultura pop en la España de la década de los años 80 y 90. Esta revisión de su obra podrá verse del 19 de junio al 17 de julio.

Finalmente, del 24 de septiembre hasta el 24 de octubre, los Claustros acogerán un homenaje al pintor gaditano Lorenzo Cherbuy. Bajo el título genérico 'Cherbuy, el genio olvidado', la retrospectiva tratará de recuperar la figura de uno de los artistas gaditanos más notables y posiblemente menos recordado de la historia reciente del arte en Cádiz.

La programación de ambos espacios expositivos ha sido presentada esta mañana por la diputada provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, acompañada por el cónsul de Argentina en Cádiz, Sergio Leonardo Servin, y el pintor Miguel Ángel Valencia, en representación de los artistas incluidos en esta programación anual. Valencia aprovechó la ocasión para pedir que la Diputación vuelva a organizar exposiciones colectivas de artistas gaditanos, un guante que la diputada de Cultura acogió públicamente con interés.