La diócesis ha atendido a más de 1.200 migrantes en lo que va de año

Más de 1.200 migrantes han sido atendidos en lo que va de año 2020 por parte de la Iglesia gaditana. 1.233 migrantes, en concreto, contabiliza el Obispado hasta el mes de septiembre. Una cifra que pone de relieve la labor que la Diócesis realiza de manera constante hacia este colectivo de personas que llega al país y que el último censo del Instituto Nacional de Estadística cifra en 49.440 en toda la provincia.

La mayoría de migrantes atendidos (un 54%) son mujeres, y el país mayoritario de procedencia es Marruecos (145), seguido de Honduras (113), Columbia (76), Bolivia (51), Venezuela (47), Mali (40), Perú (25), Guinea Conakry (otras 25) y Senegal (23).

la labor siempre difícil del Secretariado de Migraciones se ha visto agravada este año a consecuencia de la pandemia del Covid-19. "Ha sido muy duro y difícil para muchas familias migrantes", trasladan desde este área del Obispado, que pone especialmente el acento en "una población migrante que parece no tener cabida en ninguna parte y que ha soportado el confinamiento y la crisis en las peores condiciones", en referencia a los migrantes "que no han conseguido regularizar su situación o están en proceso y que no son beneficiarios de ninguna de las alternativas emitidas por el Gobierno para paliar sus dificultades" y a los migrantes regulares que debido a la ausencia de contratos "tampoco tienen acceso a las alternativas ofertadas por el Gobierno".

Esto último ha dado lugar a la economía sumergida, ocupándose muchos de ellos durante los meses de confinamiento "a cumplir un papel imprescindible cuidando enfermos, ancianos, niños y expuestos a todos los riesgos" derivados del coronavirus.

Además de ellos, desde el Secretariado de Migraciones se alerta sobre otra realidad: la de "un significativo grupo de jóvenes ex tutelados" que una vez acabado el estado de alarma "vuelven a estar desamparados y en situación de calle". "Es muy preocupante que estos jóvenes que lo tenían todo mientras estaban tutelados por la Junta de Andalucía, al cumplir los 18 años se ven en la calle, sin nada y sobreviviendo como pueden.

Labor durante el confinamiento

A todos estos grupos de migrantes ha puesto el Secretariado Diocesano especial atención durante los meses de pandemia, en los que ha mantenido los recursos y servicios activos de manera telefónica (atención social, asesoramiento jurídico y orientación laboral) y telemática (para impartir cursos de informática o de preparación a la nacionalidad española).

Además, se han mantenido cubiertas las 42 plazas que dispone el programa de acogida humanitaria de la asociación Cardijn, se han repartido cuatro toneladas de alimentos a un total de 536 migrantes y se han entregado 17.849 euros para gastos varios de atención a esta población.

La celebración del domingo

Para hacer más visible esta realidad tan presente en la Diócesis, este domingo dedica la Iglesia la jornada a los migrantes, que en Cádiz se manifestará con una misa en la Catedral presidida por el obispo diocesano, Rafael Zornoza, a las doce del mediodía a la que asistirán los propios migrantes.

Esta celebración gira este año en torno al lema Como Jesucristo, obligados a huir. Y para este día ha lanzado el Papa Francisco un mensaje en el que pide, al respecto de esta realidad de las migraciones, "conocer para comprender, acercarse como prójimos, escuchar el grito de los más vulnerables, de los desplazados y de nuestro planeta gravemente enfermo, compartir para crecer juntos, sin dejar fuera a nadie, involucrar porque solo con la colaboración de todos es posible encarar la crisis, y colaborar porque este no es tiempo de egoísmo, el desafío que afrontamos nos une a todos y no hace acepción de personas".