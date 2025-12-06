Los dibujos finalistas del concurso 'Así veo yo a los Reyes Magos'
El certamen cuenta con la organización de la Asociación Reyes Magos de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz C.F., El Corte Inglés y Diario de Cádiz
Los niños de 4º de Primaria de los colegios de Cádiz han participado en el concurso de dibujo 'Así veo yo a los Reyes Magos', que organiza la Asociación Reyes Magos de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, Cádiz C.F., El Corte Inglés y Diario de Cádiz. En total, han participado 799 alumnos de 24 colegios de la capital gaditana. Estas son las 30 obras finalistas.
La entrega de premios se realizará el próximo jueves día 11 de diciembre a las 17.30 en la segunda planta del centro comercial El Corte Inglés de Cádiz. Allí se expondrán tanto los dibujos ganadores como los finalistas.
