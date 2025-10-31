El Día de Muertos mexicano se vive en el Castillo de Santa Catalina de Cádiz

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, dentro del programa de exposiciones en el espacio del Castillo de Santa Catalina, ofrece la exposición México. Día de Muertos, una muestra para la que cuenta con la colaboración de la Asociación de Mexicanos en Andalucía Olín y que se enmarca en la celebración de la festividad del 1 de noviembre.

Esta exposición se plantea como una oportunidad para celebrar la riqueza y diversidad cultural que representa el Día de Muertos, festividad profundamente arraigada en la cultura mexicana que combina tradiciones prehispánicas y católicas, fomentando el entendimiento y respeto por las tradiciones culturales de otras comunidades enriqueciendo nuestra sociedad multicultural.

Así mismo, a través de esta actividad se promueve un ambiente de inclusión y respeto entre diferentes culturas, permitiendo a los gaditanos conocer y valorar tradiciones ajenas, ayudando a construir puentes entre diferentes grupos.

La exposición, formada por 26 fotografías de panteones de Puebla y Morelos de la fotógrafa mexicana, Arlette Ramos Alatorre, se completa también con la instalación de un altar de 3x3 metros de estilo talaverano (cerámica de Puebla), una ofrenda con flores, fotografías y objetos, y tres catrinas de 1,80 metros a escala humana adulto. Además, cuenta con la proyección de dos cortometrajes alusivos a la muerte, que servirá como plataforma educativa, donde sus visitantes aprenderán sobre la historia, significados y costumbres del Día de Muertos, contribuyendo a desmitificar y entender mejor esta celebración, una tradición reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

La organización de esta exposición en colaboración con la Asociación de Mexicanos en Andalucía Olín permite fortalecer la identidad cultural de esta comunidad en Andalucía, ofreciendo un espacio para compartir y celebrar sus tradiciones así como contribuir a la cohesión social de esta comunidad al darles una plataforma donde expresar y compartir su cultura.

En resumen, la realización de esta exposición no sólo será la celebración del Día de Muertos, sino una manifestación de unidad y respeto entre comunidades creando un espacio de aprendizaje, diversión y convivencia que beneficia a todos, promoviendo la cultura mexicana mientras se integra dentro del rico tapiz cultural de Andalucía. Este evento pretende ser un punto de encuentro donde se celebren la vida y la memoria, invitando a todos a participar en una experiencia significativa y enriquecedora.