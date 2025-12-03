Día Internacional de la Discapacidad en Cádiz: apuesta por la inclusión para ser capaces de todo

Cádiz ha celebrado hoy el Día Internacional de la Discapacidad con un firme llamamiento a los responsables de la Unión Europea, al cumplirse en 2026 40 años de la entrada de España en el marco europeo, a cuidar y fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, en el convencimiento de que este será el mejor camino para lograr una inclusión plena y real de este colectivo en el conjunto de la ciudadanía. Petición, pues, de igualdad y derechos para demostrar que son capaces de todo. La plaza de España de la capital gaditana ha sido el escenario elegido para leer un manifiesto colectivo con todas las reivindicaciones y para celebrar una jornada informativa y festiva con un buen grupo de escolares de los colegios de Primaria de la ciudad.

Han sido 16 las asociaciones que durante toda la mañana de hoy, miércoles 3 de diciembre, han montado sus puntos informativos en distintas carpas instaladas en un extremo de la plaza de España. Las entidades participantes han sido Adacca, Abaniko, Inserta Once, Equa, Asociación Asperger TEA Cádiz, asociación Joaquín Argente, Albor, Autismo Cádiz, AGEBH (espina bífida), Afemen, Faem, Lejeune Down Cádiz, Asociación de Parkinson, Afanas, Alendoy y Fegadi. A sus mesas se han acercado a lo largo de la mañana los numerosos escolares gaditanos que han dejado por un momento sus clases para visitar a estas asociaciones y conocer de primera mano su labor y, también, sus preocupaciones.

Además de los responsables de estas entidades, en las carpas informativas se encontraban familiares y afectados por las distintas patologías, por circunstancias que en principio condicionan la vida de diaria de estas personas pero que tienen en el horizonte, gracias al compromiso de todos, lograr un futuro mejor y más inclusivo. Juegos, talleres, reparto de folletos informativos y hasta representaciones en un pequeño tablao han conformado esta jornada en la que los protagonistas han sido las propias personas con discapacidad.

De hecho, han sido ellos mismos, una representación de cada una de las asociaciones, quienes han leído sobre el tablao este manifiesto de marcado carácter europeo pero que también atañe a los responsables estatales, autonómicos y locales. Así, han estado presentes en esta jornada concejales de los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Cádiz, con el alcalde Bruno García a la cabeza, que fue el encargado de introducir la lectura del manifiesto.

Firmado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el manifiesto es directo en su posicionamiento: "La Unión Europea debe ser un lugar donde se defiendan los derechos y el bienestar de todas las personas. Si no cuidamos lo social, no hay Europa". Un preámbulo que sirve para alertar del riesgo de perder los derechos hasta ahora consolidados, un hecho que conllevaría un aumento de la exclusión social de un colectivo, el de las personas con discapacidad, que precisa de leyes y acciones claras que apuesten por la inclusión y la igualdad de derechos y oportunidades.

En total, son doce las reivindicaciones concretas que pide el colectivo: "Defender los derechos de las personas con discapacidad; aprobar una ley europea contra la discriminación; garantizar la accesibilidad para todas las personas con discapacidad en materias como la vivienda, el transporte, la información y la comunicación; garantizar, de manera explícita, el derecho a una vivienda accesible; crear leyes para el etiquetado accesible de los distintos productos; garantizar el voto accesible en los distintos comicios de la Unión Europea; crear una Agencia Europea de Accesibilidad; crear una estrategia europea de empleo inclusivo; garantizar los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad; crear un Año Europeo para las Mujeres y Niñas con Discapacidad; ayudar a las personas con discapacidad víctimas de guerras, al contar con una mayor vulnerabilidad en los distintos conflictos; usar el dinero de la Unión Europea para la inclusión".