Detienen en Cádiz a la 'mula' de una estafa de hija en apuros a una madre de Valladolid: "el teléfono se ha roto, envíame un mensaje"

Agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Local de El Puerto de Santa María – Puerto Real han detenido a un hombre que actuó como 'mula', cediendo una cuenta bancaria, en una estafa de 9.810 euros por la modalidad de la hija en apuros a una madre de Valladolid.

La madre puso la denuncia el pasado mayo en la comisaría de Parquesol de Valladolid y denunció que había recibido un mensaje desde un número desconocido, en el que una persona se hacía pasar por su hija, actualmente fuera de España, ha explicado la Policía Nacional este miércoles en un comunicado.

El mensaje decía: "Mamá, el teléfono se ha roto, este es mi número de teléfono, envíame un mensaje".

Convencida de que se trataba de su hija, la mujer accedió a realizar una transferencia urgente de 9.811 euros; aunque al recibir una nueva solicitud de dinero, sospechó que podía tratarse de una estafa y contactó con su hija, quien confirmó no haber enviado ningún mensaje ni solicitado dinero.

El Grupo de Ciberdelincuencia logró rastrear la cuenta bancaria receptora de los 9.811 euros, abierta por internet el 13 de mayo de 2025 y sin movimientos ordinarios, lo que evidenció su uso exclusivo para fines ilícitos.

El mismo día de la recepción del dinero, se realizaron cuatro transferencias por importes de 2.450, 2.470, 2.450 y 2.440 euros, sumando un total de 9.810, a una cuenta bancaria en Francia, perdiéndose así el rastro del dinero.

El número de teléfono desde el que se enviaron los mensajes a la víctima estaba registrado con una identidad ficticia.

El titular de la cuenta bancaria investigada actuaba como 'mula', es decir, una persona captada por una organización criminal para abrir o ceder una cuenta bancaria con el fin de recibir fondos fraudulento y transferirlos siguiendo instrucciones, a cambio de una comisión.

Estas 'mulas' suelen ser reclutadas mediante falsas ofertas de empleo, tanto por internet como presencialmente, y su función consiste en facilitar el uso de sus cuentas o credenciales bancarias para mover el dinero defraudado.

La Policía Nacional recuerda la importancia de verificar siempre la identidad de quien solicita dinero por medios digitales, especialmente si se trata de familiares, y recomienda desconfiar de mensajes urgentes que provengan de números desconocidos.