El desigual doble golpe del cáncer

"No todos somos iguales ante el cáncer, pero el cáncer es igual para todos". Esta aparente paradoja sustentada por la evidencia que arrojan los datos, y la vida diaria de tantos enfermos, y por el conocimiento y la solvencia de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) es la que centra el objetivo de la campaña informativa y de concienciación con la que la asociación pretende llamar la atención en torno a la desigualdad que el diagnóstico de esta enfermedad puede provocar en la población española dependiendo de sus circunstancias personales y demográficas, de la situación económica y, también, del tipo de cáncer contraído y de los avances que la investigación científica haya realizado para su detección precoz y su tratamiento. El presidente de la asociación en la provincia de Cádiz, Eduardo González Mazo, ha presentado esta mañana las conclusiones de un informe sobre la inequidad de los casos de cáncer en España en un acto en el que han estado presentes autoridades municipales, provinciales y autonómicas.

El acto, conducido por Manolo Camacho, contó con el valioso testimonio de dos enfermos de cáncer, dos gaditanos a los que esta dolencia golpeó doblemente porque a la evidente afección sobre su estado de salud añadieron una situación social y económica que ha tambaleado sus vidas cotidianas y, con ellas, los aspectos más esenciales de su existencia. Joaquín, cantaor flamenco de 35 años, y Paqui, limpiadora con 53, ejemplifican esta desigualdad sobre la que la AECC quiere llamar la atención, a los poderes públicos pero también a la población en general, para trabajar en la corrección de esta anomalía.

A Joaquín, por ejemplo, el cáncer que apareció en su vida por un bulto en el cuello le cambió por completo su principal medio de subsistencia: las actuaciones flamencas en distintas peñas y locales. Aunque no le ha afectado a sus cuerdas vocales, las pruebas diagnósticas para confirmar que se trataba de un peligroso linfoma tipo B de células grandes y el posterior tratamiento de quimioterapia cortó de raíz sus cantes: "Me vi sin nada, me quedé completamente planchado. Mi vida había sido ensayar por las mañanas y actuar por, las noches, y nada de eso podía hacer".

Paqui, por su parte, vio trastocada su vida por un bulto en el pecho. Fue, además, el pasado año en febrero cuando la enfermedad no vino sino a complicar una situación vital ya de por sí difícil: limpiadora en una empresa con un contrato de ocho horas semanales, que se convirtieron en seis por un ERTE a causa de la pandemia, Paqui sabía ya lo que significaba estar en manos de trabajadores sociales y del Banco de Alimentos, por ejemplo, para salir adelante cada día más allá de su exiguo sueldo mensual. Paqui tuvo que dejar de trabajar y su desprotección social y económica aumentó en un momento crucial para su salud en el que la alimentación, con pescado fresco y frutos rojos por ejemplo, se convirtió en una obligación y no en un lujo.

Ambos, Joaquín y Paqui, comunicaron también su experiencia con la Asociación Contra el Cáncer de Cádiz, de la que destacaron su valía humana ("desde que entras por la puerta te tratan bien") como su atención psicológica y social, importantes patas para sostener la vida tras recibir el diagnóstico y para alumbrar los pasos que deben ir dando en un futuro.

Una asociación provincial que actualmente tiene once sedes en la provincia gaditana y que, como avanzó González Mazo, proyecta ampliar este número de manera paulatina para que su eficacia alcance aún a más gaditanos. El presidente de la entidad hizo un llamamiento a la ciudadanía para que apoye sus proyectos, pero también a los poderes públicos, prácticamente todos representados en el acto, para alcanzar con su colaboración el objetivo de aumentar las sedes y la atención en la provincia gaditana.

Una provincia en la que el pasado año se diagnosticaron 6.907 casos de cáncer, aproximadamente el 15% de los detectados en Andalucía: 2.891 en mujeres y 4.071 en hombres. Colon, próstata, mama y pulmón fueron los tipos de tumores más frecuentes en Cádiz.

La desigualdad ante el cáncer, en palabras del presidente de la AECC en Cádiz, llega a través del nivel socioeconómico de los pacientes (casi 30.000 de los 285.000 diagnosticados en España en 2021 tenían vulnerabilidad laboral) que les dificulta atender los costes derivados de la enfermedad; del lugar en el que vive, pues no en toda España es homogéneas, por ejemplo, la atención psicológica, el compromiso contra el tabaquismo o el cribado para detectar algún tipo de cáncer, como el de colon, y finalmente del tipo de tumor que tenga cada persona: tanto por el índice de mortalidad que cada uno tiene como por el estado de la investigación científica, un asunto en el que hay que seguir insistiendo y mejorando, de cada uno de estos tumores.