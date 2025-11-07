Desalojan y tapian una finca ocupada en la calle San Juan de Cádiz

Toda una finca del casco histórico de Cádiz ha tenido que ser totalmente desalojada de nuevo y tapiada esta mañana de viernes 7 de noviembre por riesgo de derrumbe. Se trata del número 11 de la calle San Juan, un edificio que ya tuvieron que abandonar sus vecinos el pasado 23 de junio por el desprendimiento y colapso parcial del forjado de un inmueble de la planta baja. La finca ya se precintó en junio, pero fue ocupada.

En el desalojo tuvo que intervenir la Policía Local para garantizar que no quedase ninguna persona en su interior, antes de que la propiedad haya tenido que cegar con ladrillos las ventanas e instalar una puerta antiocupas, según informaron a este periódico desde el Ayuntamiento.

Uno de los puntales colocados por los bomberos en junio pasado. / CBPC

En junio, los Bomberos tuvieron que intervenir requeridos por los agentes municipales para valorar la situación tras el desprendimiento y colapso parcial del forjado de la planta baja. Una vez en el lugar, los especialistas constataron la gravedad estructural de los daños y determinaron el desalojo completo de la finca, por seguridad. La estancia más afectada resultó ser el salón de una vivienda. Los bomberos apuntalaron las vigas centrales de la zona dañada y precintaron el espacio como medida preventiva provisional.

Posteriormente, los miembros del consorcio colaboraron con las familias afectadas para la recogida de sus casas de enseres y pertenencias de primera necesidad. Todos los habitantes de la finca pudieron ser realojados en casas de familiares, salvo una unidad de convivientes que fue atendida por Servicios Sociales municipales.

Pese a que en un principio uno de los residentes decidió quedarse en su vivienda, el edificio fue finalmente desalojado del todo y precintado, a tenor del informe de los técnicos sobre el estado de la finca.