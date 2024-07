Denuncian la inutilidad de un lavapiés de la playa de Cortadura

La instalación de los lavapiés en las playas de Cádiz capital han llegado a lo justo para la temporada alta. Tras varios meses en los que se negaba esta posibilidad a causa de la sequía, las lluvias de la primavera relajaron esta situación, lo que llevó al Ayuntamiento de Cádiz a decidir su colocación a última hora.

Esta falta de previsión ha provocado una situación un tanto surrealista. Así lo ha denunciado el colectivo Cádiz Abandonada a través de sus redes sociales. Un usuario les ha remitido unas fotos para quejarse de la inutilidad de unos lavapiés que se encuentran en la playa de Cortadura, más concretamente junto al chiringuito Moana.

Esta instalación se encuentra en mitad de la arena y no cuenta con pailas de madera para poder acceder a ella. Esto hace que no pueda cumplir su fin, ya que si los usuarios se lavan sus pies para no llevarse arena a sus hogares, una vez que se marchan tienen que volver a tocar la arena, lo que lo hacen totalmente inútil.

La solución es muy sencilla, ya que el problema se resuelve con la instalación de una pasarela de madera que conecte con la del acceso a la playa, algo que, se supone, deberá hacer el Ayuntamiento de Cádiz más pronto que tarde.

De momento, la imagen está sirviendo de cachondeo entre los usuarios de la red social X (la antigua Twitter), que no han dudado de compartir las imágenes con algunos comentarios cargantes, recordando incluso a Ramiro, el cuñado al que hace referencia el Comandante Lara.