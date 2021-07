Alta demanda de los autotest de antígenos en las farmacias de Cádiz

El Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana a la venta de test de autodiagnóstico de antígenos de covid–19 sin receta. Según el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, Ernesto Cervilla, las farmacias gaditanas, en general, están teniendo bastante demanda. En el caso de Cádiz capital, esta demanda está siendo desigual, dependiendo de la zona de la ciudad.

Ernesto Cervilla comentaba este viernes que los test de autodiagnóstico de antígenos se han agotado en los laboratorios, y en las distribuidoras tampoco quedan existencias, pero se prevé que la semana que viene se restablezca el suministro. Esto no quiere decir que las farmacias no tengan unidades, ya que muchas habían hecho grandes encargos hace tiempo debido a que se esperaba la aprobación de la venta sin receta hace dos meses.

Para Ernesto Cervilla, siempre que el test se utilice de manera correcta, el acceso libre a esta prueba es algo beneficioso, "porque hay más posibilidad de detectar los casos positivos de covid. Es una prueba que puede orientar sobre la situación respecto a la infección y es más económico que ir a un laboratorio". Asimismo, señaló que hay poblaciones donde no hay centros de salud ni laboratorios de análisis, pero sí farmacias, de forma que esta medida "da una mayor accesibilidad".

Cuándo realizar el test

En cuanto al momento adecuado para hacerse el test, explica que si una persona es contacto estrecho de otra que ha dado positivo por covid–19, tiene que esperar al menos siete días para que el resultado de la prueba sea fiable. "Si se hace antes, puede dar un falso negativo", apunta. Y en el caso de tener síntomas, es necesario esperar cinco días desde el inicio de los síntomas para que el resultado sea fiable.

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz señaló que la prueba se puede realizar, por ejemplo, si se va a visitar a familiares mayores; pero quiere dejar claro que no es válido para quien quiera ir de viaje, ya que en ese caso se necesita el certificado de un laboratorio de análisis.

Destacó que las personas que den positivo, deben notificarlo al centro de salud, aislarse y avisar a sus contactos estrechos para que se confinen.

Las farmacias de Cádiz

Algunas farmacias de la capital gaditana han sido muy previsoras a la hora de abastecerse de estos test y, a pesar de tener gran demanda desde el primer día, no han agotado las existencias. Es el caso de la Farmacia Central, de Sagasta con Sacramento y la de la plaza Asdrúbal.

En la primera, ubicada en la plaza del Palillero, aseguraban este viernes que tenían lista de espera para venderlas en el momento que pudieran hacerlo sin receta médica. Comentaban que hay ciudadanos que reclaman que les hagan allí la prueba, "pero la legislación no lo permite, y estaría bien que pudiéramos hacerla porque nosotros mismos comunicaríamos los casos positivos al SAS. Actualmente, es el propio ciudadano el que tiene que comunicarlo y hay que confiar en que se haga una buena practica".

En Sagasta con Sacramento reconocían que a pesar de haber mucha demanda de los test, todavía tenían existencias porque "habíamos pedido hace tiempo debido a que se preveía que se iban a poder vender antes sin receta". En esta farmacia manifestaban también su deseo de que "nos dejen hacer aquí las pruebas y notificar los positivos, como ya se está haciendo en otras comunidades autónomas". Apuntaban que el resultado de estos test "es orientativo y luego hay que confirmar el positivo con una prueba PCR".

Otras farmacias del centro de la ciudad, como las ubicadas en la calle de La Rosa y en Cervantes, no están teniendo tanta demanda de test de antígenos por parte de la población. En esta última, decían que quien más los pedían es "la gente de fuera" y reconocían que se les habían agotado porque les habían llegado pocas unidades.

Donde no quedaban existencias este viernes por la mañana era en muchas farmacias de la zona de extramuros. En la de Julián Cantera Cavestany, ubicada en la avenida Cayetano del Toro, el primer día se agotaron los test que se venden de forma individual y al día siguiente, los paquetes de cinco. Comentaban que al estar en un lugar que coge de paso hacia la playa "entra mucha gente a pedirlos, sobre todo gente que se va unos días fuera y quiere quedarse tranquila".

En la Farmacia Estadio aseguraban que están teniendo "una demanda exagerada". Allí, este viernes por la mañana no quedaban test individuales y sólo había dos cajas de cinco unidades. En la Farmacia San Felipe, el segundo día de venta se agotaron todas las existencias.

Tampoco quedaban test de antígenos en la Farmacia Aguilar, de la calle Acacias. Su titular, María Dolores Palomino, se mostraba sorprendida por la gran demanda que estaban teniendo y que había provocado que se quedaran sin existencias. Comentaba que "la gente pide las cajas para hacerse la prueba toda la familia, para quedarse tranquilos si van de viaje o quieren visitar a los abuelos". Palomino reconocía que no había pedido muchas unidades "hasta no saber si están homologados y si se iba a fijar el precio; y cuando los hemos pedido, ya no había". Esta farmacéutica apelaba a la responsabilidad ciudadana para que se notifiquen al SAS los casos positivos.