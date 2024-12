La delicia de concierto de la Camerata L'istesso Tempo en la Fundación Unicaja de Cádiz

Los festejos, celebraciones y actos navideños de Cádiz nos deparó una sorpresa más que agradable, al menos para mí por sorpresa y por agradable. El poco cómodo salón del Centro Cultural Fundación Unicaja, entidad que patrocinaba el acto, acogió la sorprendente y más que brillante actuación de la agrupación musical Camerata L’istesso Tempo. Heredera directa de la desaparecida camerata vocal e instrumental del Gran Teatro Falla (santo cielo, qué autoridades las nuestras protegiendo nuestra cultura), sus miembros cantores proceden casi en su totalidad de los primeros años de la Coral de la Universidad de Cádiz, esos años en los que la coral fue especialmente fecunda en despertar aficiones por la mejor música y deseos de estudiarla e interpretarla de las maneras más adecuadas; constituyó sin duda una brillante secuela que ahora, bastantes años después, disfrutamos.

Sobre el reducido tablado, que no escenario, dos violines, una viola, un violonchelo, un contrabajo y 23 cantores bajo la dirección de José Luis López Aranda que también estuvo a cargo del piano en tres de las interpretaciones. Y sobre los atriles el siguiente programa: 'Das neugeborne Kindelein', BuxWV 13, de Dieterich Buxtehude (1704); 'Vesperae solennes de confessore', K. 339, de Wolfgang Amadeus Mozart (1780); 'What Sweeter Music', de John Rutter (1973); 'I Wish You Christmas', de John Rutter (2017); 'Christmas Day', de Gustav Holst (1910), y 'Santa Claus Is Coming to Town', de John Fred Coots y Haven Gillespie (1934).

Programa, como se ve, cronológicamente amplio y musicalmente ambicioso que fue defendido con absoluta solvencia técnica y destacada calidad artística. López Aranda, lo he comentado más de una vez, es un excelente músico y un magnífico director. Siempre he opinado que la auténtica labor de los directores es invisible para el público; fundamentalmente consiste en el trabajo de la preparación de las obras, de los ensayos, de aunar voluntades, de conseguir que 20, 30 ó 100 personas diferentes lleguen a contemplar, a sentir una obra -efímera por su naturaleza- de la misma manera y que así la transmitan. Y ahí radica la brillantez de José Luis, lo sé por experiencia. Ambicioso para los resultados, es llamativamente didáctico, persuasivo y laborioso lo que se traduce, qué duda cabe, en brillantes resultados.

En el concierto de la Fundación Unicaja no hubo ni una sola concesión a una innecesaria espectacularidad, tan usada en estos tiempos; hubo, eso sí, interpretaciones serenas, ajustadísimas en todos los componentes, empastadas, y, en mi opinión, muy adecuadas a cada época. La impresionante cantata de Buxtehude, antecedente evidente de Bach, y que, como él, tiene mucho de catequesis, interpretada en su carácter, de forma austera, incluso siendo del alegre tiempo de la Navidad y de su espíritu, sus emociones. Tal vez al maravilloso 'Vesperae solennes de confessore', de Mozart, le faltó orquesta, más instrumentos, pero la Camerata nos dejó una ejecución impecable, correctamente salvados sus escollos. Su muy conocido 'Laudate Dominum', en mi opinión una de las piezas más excelsas que jamás se hayan compuesto, fue espléndidamente cantada por una solista miembro del coro con la necesaria unción, con la emoción que desprende el motete y con la discreta intervención del coro y la orquesta que rodean y acompañan a la soprano: una delicia.

Y el siglo XX, el genial siglo XX. Cuatro obras maravillosas, alegres, optimistas, con unos arreglos musicales brillantísimos, cuajados de disonancias bellamente resueltas, con recursos compositivos de la mayor actualidad en su época y, lo que es más importantes, con una interpretaciones que... eso no hay quien lo mejore. Qué buen coro, qué buenos solistas, qué buenas cuerdas, qué adecuada presencia del piano, perfectamente ajustado a instrumentos y voces, a pesar del recinto.

Del recinto no se puede decir que tenga buena acústica para la música, más bien todo lo contrario; pero anoche disfrutamos de un concierto de maravillosa música estupendamente interpretada. Lo dicho: una delicia.