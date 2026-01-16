El delegado de la Zona Franca de Cádiz conoce espacios de innovación y tecnología en Las Palmas de Gran Canaria

El delegado de la Zona Franca de Cádiz, Fran González, acompañado por la directora de Promoción Empresarial y Comercio Exterior del Consorcio, Marta Domínguez, ha conocido distintos espacios de innovación y tecnología que se están desarrollando en Las Palmas de Gran Canaria, especialmente el nuevo edificio Incube, un centro promovido por la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), la entidad a través de la cual se canaliza el trabajo para crear nuevas oportunidades de desarrollo económico en la Isla.

Los representantes gaditanos acompañados por el director gerente de la SPEGC, Cosme García, han visitado las instalaciones de este espacio innovador, destinado preferentemente a empresas con proyectos en TIC aplicados a turismo y ocio, siendo el edificio que lo alberga una construcción integrada con su entorno y realizado con sistemas de ventilación e iluminación natural para minimizar el aporte energético, integrando todos los parámetros de sostenibilidad, en la línea de los criterios que se han utilizado para el desarrollo del edificio de Zona Base-Incubazul.

Fran González ha insistido en la importancia de conocer espacios innovadoras con características diversas que “nos puedan servir de referente para complementar nuestro modelo de industria 4.0, innovador y de economía circular y tener datos y modelos que puedan enriquecer nuestro trabajo en el ecosistema que estamos construyendo”.

Durante la visita a Gran Canaria, el delegado de la Zona Franca de Cádiz y la directora comercial han mantenido también encuentros con empresas con las que ya iniciaron contacto durante la jornada de incubadoras de alta tecnología que se celebró en octubre pasado en Las Palmas y que, organizada por la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias en colaboración con la Fundación Incyde, congregó a 12 incubadoras de toda España.

Durante aquel encuentro, la incubadora de la Zona Franca de Cádiz y el recinto fiscal gaditano despertaron un gran interés entre las entidades y empresas asistentes, algunas de las cuales tenían interés por instalarse en la península y conocer más ampliamente tanto los proyectos de Economía Azul como las instalaciones del Consorcio. Por ello, Fran González ha aprovechado su presencia en Las Palmas para mantener distintos contactos institucionales y empresariales.

Además, el responsable gaditano ha conocido las instalaciones de Astilleros Canarios (Astican), un astillero de reparación naval de propiedad privada con personal muy experimentado y cuya actividad principal es la reparación, mantenimiento y conversión de todo tipo de embarcaciones, estructuras y artefactos para energías renovables marinas y unidades offshore y con la innovación como una de las claves fundamentales de su estrategia.

Fran González ha incidido en la importancia de realizar este tipo de acciones y misiones comerciales que “no solo nos dan modelos de referencia sino que además ofrecen una gran visibilidad a nuestras instalaciones y a nuestro ecosistema innovador y de emprendimiento y promocionan nuestros recintos fiscales en zonas muy estratégicas”.

La alianza entre las siete zonas francas españolas, en el marco de la cual se ha desarrollado la visita de los representantes de la Zona Franca de Cádiz a Las Palmas de Gran Canaria, incluye diferentes acciones de trabajo conjunto y coordinación que lleven a compartir las sinergias de cada una de las zonas francas y sus áreas de influencia, como puede ser facilitar los contactos con entidades y empresas, compartir modelos y referentes y dar visibilidad en el exterior.