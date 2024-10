David Shore, creador de 'House', en Cádiz: "Hay que estar muy pendientes de los riesgos de la Inteligencia Artificial"

La segunda edición del South Internacional Series Festival de Cádiz ha recibido hoy a un gran talento dentro de la nómina universal de guionistas de series. Se trata del canadiense David Shore, creador de títulos tan notables como 'House' o 'The Good Doctor', que esta noche recibirá el Premio de Honor Internacional del South y que, en su comparecencia ante la prensa, ha alertado sobre los riesgos del uso de la Inteligencia Artificial en este campo: "Hay que estar muy pendientes de sus riesgos", ha afirmado Shore.

Abogado de profesión, David Shore lleva ya más de veinte años en Los Angeles como productor y guionista de series de éxito con los que ha conseguido nominaciones a los Emmy, y de ellas un premio al mejor guion de serie dramática por 'House', y, también, varios galardones de enjundia, como Humanitas, el Peabody y el más que prestigioso premio concedido por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos.

David Shore ha mantenido un diálogo en una de las salas del Palacio de Congresos con el director del South de Cádiz, Joan Álvarez, que ha dado la bienvenida al guionista canadiense. Shore se ha declarado muy "honrado" por recibir este premio en la capital gaditana y ha valorado en varias ocasiones el hecho de que Cádiz sea sede de un festival de carácter internacional dedicado solo a las series.

El creador de 'House' (ocho temporadas) y 'The Good Doctor' (siete temporadas), además de ser responsable de otros títulos también destacados, ha explicado que le "encanta" el apogeo que está viviendo actualmente el mundo de las series y la cantidad de países que están sacando adelante proyectos de calidad y con buenas historias. "Series universales"; ha dicho. ¿Y es necesaria la universalidad para el éxito en una serie?: "Sí, y no... Yo, al menos, nunca he escrito series pensando que se iban a ver en otros países, siempre me ha interesado el protagonista, en cómo interactúan los personajes. Si una serie muy local es buena, la trama se hará universal".

En todo caso, en este panorama contemporáneo de las series y su auge a través de las distintas plataformas, David Shore alerta sobre lo que él entiende que es el problema: "El mercado, los presupuestos y la financiación. Este asunto no está tan bien como debería, pero creo que cambiará, que el mercado ayudará".

También lanzó una advertencia David Shore, esta quizás con un tono de mayor preocupación que al tema monetario, sobre el uso de la Inteligencia Artificial en la construcción de guiones y series, uno de los asuntos que, precisamente, provocó la histórica huelga de guionistas en Hollywood. Ha reconocido Shore que no sabe con seguridad si se está aplicando el acuerdo que puso fin a aquel paro, pero alertó. "No sé qué va a pasar con la Inteligencia Artificial, pero tenemos que tener mucha cautela, tenemos que conocer qué es y cuáles son sus riesgos. Hay que estar muy pendientes del uso de la Inteligencia Artificial".

David Shore ha destacado el buen momento del mercado de series en español en Estados Unidos, con destacadas coproducciones, sobre todo, con México, y ha recordado que en uno de los capítulos de 'The Good Doctor', ele quipo médico tenía que desplazarse en misión humanitaria a Centroamérica y que su protagonista, Freddie Highmore, habla español y rodó en este idioma muchas escenas que, finalmente, Shore decidió dejar as´y subtitularlas en inglés para dar más valor a la historia de ese capítulo concreto.

¿Y por qué sus series de más éxito tienen que ver con la medicina?, han preguntado los medios al guionista canadiense. Shore ha reconocido que no sabía nada de medicina cuando empezó a escribir estas series y que 15 años después sigue "sin saber nada de medicina". Simplemente, ha explicado, la elección del tema era un telón de fondo para contar cosas que, intuía, le interesaba a la gente, un medio para "atraer al público" y que sirviera para contar las historias entre personajes que él tenía en mente.