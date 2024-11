David de la Cruz (AIG): "Es una barbaridad lo que la Junta va a perpetrar en el Cerro del Moro", en Cádiz

Cádiz/El anuncio de que la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, AVRA, ha comenzado esta semana las obras de construcción de 67 viviendas públicas en el Cerro del Moro, con las que se culminará la fase final del plan de renovación de la barriada gaditana ha suscitado la indignación y la denuncia desde Adelante Izquierda Gaditana (AIG).

"Es una barbaridad lo que se va perpetrar", ha dicho su portavoz, David de la Cruz, respecto al hecho de que muchos de los vecinos tendrán que vender sus viviendas a la propia Junta de Andalucía, que ya se las vendió a ellos en su momento, para acceder al alquiler de uno de estos pisos que se financiarán con fondos europeos Next Generation, que imponen que sean en régimen de alquiler, en vez de con presupuesto propio de la administración andaluza, conservando los vecinos su propiedad. Todo esto, después de décadas de bloqueo y que desde la Junta de Andalucía prometiesen conservar la propiedad de los inmuebles.

Según informan desde la consejería, "la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía viene manteniendo reuniones con las familias para analizar cada una de sus circunstancias e informarles de la promoción, así como de la compra de sus actuales viviendas".

"La renta mensual del alquiler, para quienes aporten las cantidades que reciban por sus viviendas, oscilará entre 86,81 y 172,16 euros, dependiendo de la superficie. Para las familias que no se acojan a esta opción, el alquiler mensual se fijará entre 143,70 y 229,05 euros. Por otro lado, el importe de tasación de las viviendas, que se encuentran en un estado ruinoso, podrá oscilar entre 34.132 y 38.640 euros, en función de los metros cuadrados", explican desde la Junta.

"Es tremendo el papel de la Junta de Andalucía en materia de vivienda en Cádiz. Primero se lleva décadas sin construir ni una sola vivienda pública y ahora, cuando va a hacerlo en el barrio del Cerro del Moro, un barrio que históricamente ha maltratado, nos encontramos que es a costa de que los vecinos y las vecinas pierdan su propiedad, a costa de que pierdan sus derechos sobre el inmueble y es a costa de incumplir su palabra", ha manifestado David de la Cruz.

"Se va a perpetrar una auténtica barbaridad que tiene como víctimas los vecinos y las vecinas del Cerro del Moro y mucho me temo que en otro barrio no se haría así. Además, es injusto. Hay dinero para un programa de toros en Madrid que no se emite. Y sin embargo no hay dinero para que las viviendas y las promociones que tienen que ir en el Cerro del Moro sea a través de la Administración andaluza o no a través de fondos europeos para que de esta forma los vecinos y vecinas no pierdan la propiedad que tanto les costó conseguir", ha concluido el portavoz de AIG.