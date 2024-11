La DANA provoca un grave retraso en la salida de un crucero de la factoría de Navantia de Puerto Real

Cádiz/La naviera Marella Cruises ha optado por contactar con los pasajeros que iban a embarcar este jueves a bordo de su Marella Discovery 2 para comunicarles que se han visto forzados a cancelar el trayecto que tenían programado, por lo que han tenido que plantearles no sólo la devolución del dinero invertido por sus clientes sino que han tenido que sumarles una serie de prevendas como indemnización por los perjuicios provocados.

En el escrito que han enviado desde la naviera británica no se extiende demasiado en explicar los motivos que han provocado esta cancelación. Desde Marella Cruises indican que el Marella Discovery 2 debería haber abandonado las instalaciones de Navantia de Puerto Real este martes, 5 de noviembre, pero que esto finalmente no ha podido ser así debido a que se han prolongado los trabajos. Indican que este retraso ha estado motivado por el mal tiempo reinante en el sur de España por culpa de la DANA, "tal y como ustedes habrán podido ver en los distintos medios de comunicación".

Y es que siempre se dice que el tiempo es oro pero es que en el mundo de los cruceros esto es aún más verdadero. De hecho, la intención de Marella Cruises era abandonar el dique 4 de Navantia este martes y poner rumbo a Málaga, a cuyo puerto habrían llegado este miércoles, 6 de noviembre, para cargar el pasaje el día 7 e iniciar el primer crucero después de su "refit" o rehabilitación a la que se ha visto sometida en las instalaciones de Navantia en Puerto Real.

En los mapas en los que se muestra la ubicación de los buques se ve el Marella Discovery 2 situado ya fuera del dique

Cabe recordar que, al tratarse de una reparación, el astillero adecuado debería haber sido el de Cádiz capital, pero la ocupación que mantiene a día de hoy la factoría de reparaciones de la capital, que los gestores de Navantia se vieron forzados a desviar concretamente dos buques de Marella Cruises, el Marella Discovery 2 y el Marella Explorer hacia la factoría de Puerto Real, algo que ha ocurrido ya en varias ocasiones y que responde al buen momento que vive a día de hoy el astillero gaditano.

Reformas en el Marella Discovery 2

De esta manera, el Marella Discovery entró en el dique de Puerto Real el día 10 de octubre para someterse a una serie de mejoras y reformas y, en general, a una varada tradicional que ya le tocaba por tiempo. Allí se han llevado a cabo trabajos de remodelación integral de camarotes con balcón y suites, así como de repintado del casco y pulido de la hélice.

Pero lo cierto es que este buque debería haber abandonado Puerto Real este martes, algo que finalmente ha sido del todo imposible, de manera que ha tenido que posponer su salida un par de días, lo que ha provocado la cancelación de su primer crucero. Este tipo de situaciones no son recibidas con demasiado agrado por parte de las compañías, ya que siempre van con el calendario a lo justo y, como ha ocurrido en esta ocasión, les ha provocado una suspensión, que, de seguro, se traduce en muchos miles de euros en pérdidas.

Navantia no ha tenido nada que ver con el retraso

Y puestos a buscar culpables de este retraso que ha llevado a la cancelación del primer viaje del Marella Discovery 2, desde Navantia, su comité de empresa quiere dejar bien claro que su empresa no ha tenido absolutamente nada que ver en este retraso. De hecho este mismo martes, el navío abandonaba el dique seco para pasar a atracar en la zona conocida dentro de las instalaciones de Navantia como la "dársena". Allí tenía que quedarse un par de días más de la cuenta debido a que tendrá que someterse a una serie de intervenciones ya ajenas a Navantia y que ya están en manos de otras empresas auxiliares.

Esta obra podría estar relacionada con la instalación de una serie de filtros cuyo trabajo no estaba contemplado en el compromiso de Marella Cruises con Navantia. De esta manera, desde el comité de empresa afirman que Navantia ha cumplido a la perfección, como suele ser habitual, con el Marella Discovery 2, que ha abandonado el dique de Navantia el día comprometido. Así, las obras que se le hagan a partir de hoy y hasta que no abandone Cádiz corren de cuenta de otra u otras empresas auxiliares, de manera que reiteran que Navantia ha cumplido y no tiene ninguna culpa en este retraso.

Y es más, los trabajadores de Navantia se afanan ya, desde el mismo momento en el que el Marella Discovery 2 abandona el dique, en prepararle la cama a otro barco de la factoría Marella, el Marella Explorer, cuya llegada a Puerto Real está programada para día 8 de noviembre. Este segundo buque permanecerá aquí hasta el 7 de diciembre, si nada se lo impide.

A pesar de no haber tenido nada que ver con el retraso en la salida del barco de Marella, los trabajadores de Navantia comprenden que, al parecer, los trabajos a los que se tenía que someter el Marella Discovery 2, ya fuera del dique, son trabajos que se tienen que llevar a cabo en el exterior del buque, por lo que es posible, tal y como aclara la propia naviera que haya influido la mala climatología en el hecho de que estos trabajos no se hayan podido llevar a cabo a su tiempo y, si hubiera sido posible, mientras se encontraba el barco turista en Navantia.

Los planes iniciales de Marella Cruises

El plan de Marella es haber embarcado a sus pasajeros el mismo 7 de noviembre para salir de Málaga, haciendo escala en Palma de Mallorca, Barcelona, Valencia, Cartagena y Gibraltar en un itinerario de denominado "Sabores españoles".

En un chat web visto por Travel Gossip , un agente de TUI le dijo a un pasajero: "Es posible que ya sepa que el Marella Discovery 2 se encuentra actualmente en mantenimiento en Cádiz. Desafortunadamente, debido a las condiciones climáticas extremas en el sur de España que habrá visto en las noticias, hemos tenido que pausar algunos de los trabajos necesarios y extender nuestro período de mantenimiento.

“Lamentablemente, esto significa que hemos tomado la difícil decisión de cancelar su crucero. Si bien la situación está fuera de nuestro control, comprendemos lo decepcionante que será esta noticia”, indicaban en un escrito desde Marella Cruises y TUI.

Los pasajeros dicen que se les ha ofrecido un reembolso completo y una compensación de £100 (119 euros), o un reembolso y £200 por persona de descuento en un futuro crucero o £150 por persona de descuento en unas vacaciones de TUI si se reservan antes del 18 de noviembre.

Marella Cruises no ha indicado aún si el próximo crucero, 'Sights and Delights', programado para el 14 de noviembre, con escalas en Lisboa, Portugal, Cádiz, Casablanca, Cartagena y Motril, se llevará a cabo, por lo que aún es difícil cuantificar las consecuencias que ha podido tener este retraso de la salida del Marella Discovery 2 del astillero de Navantia en Puerto Real.

El 28 de noviembre, el Marella Discovery 2 realizará un crucero de reposicionamiento 'Winter Escape' desde Málaga a Tenerife y el barco navegará por las Islas Canarias durante el invierno 2024-25, antes de tener su puerto base en Limassol, Chipre, en la primavera de 2025.

El Marella Discovery 2 tenía previsto navegar por Asia y Oriente Medio este invierno, pero canceló el programa por temores a la seguridad en la región del Mar Rojo. La línea de cruceros puso a la venta su programa revisado para el invierno 2024-25 en mayo.