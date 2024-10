Dalí y Dante: la fusión de dos genios universales en la Casa Iberoamérica de Cádiz

Salvador Dalí y Dante Alighieri. Dos genios universales se dan la mano en una exposición que desde este martes puede visitarse en la Casa de Iberoamérica de Cádiz. ‘Dalí: dibujar lo escrito’ muestra 100 xilografías del pintor catalán que estaban destinadas a ilustrar, como acuarelas, un ambicioso proyecto del Gobierno italiano que encargó al artista para una gran edición de ‘La divina comedia’. Finalmente, este encargo, por diversos motivos, no se llevó a cabo, pero las creaciones del de Figueras no cayeron en saco roto y salieron a la luz en otro formato.

En un acto de inauguración conducido por Pablo Otero, cuarto teniente de alcalde, la comisaria de la exposición, Marisa Oropesa, explicó que la muestra coincide con la celebración del centenario de la publicación del primer ‘Manifiesto’ de André Bretón, que dio origen al Movimiento del Surrealismo, corriente de la que Dalí fue una de sus principales referencias.

“Él era ilustrador desde muy joven, con 15 años. 'La Divina Comedia' era un libro que releía y que tenía en la mesa de noche. Se sentía dentro de ese mundo de Dante Alighieri y Dalí lo ilustró maravillosamente”, apuntó Oropesa, quien destacó la “destreza” del pintor para el dibujo.

El Dalí ilustrador, el Dalí dibujante, se plasman con totalidad en una muestra donde manda lo onírico, dividida en infierno, purgatorio y paraíso, como ‘La Divina Comedia’.

Las acuarelas, después del desacuerdo con el Gobierno italiano, bien por no llegar a un acuerdo económico o por las voces contrarias a que no fuera un italiano quien ilustrase la obra de Dante, fueron el modelo para las xilografías que se exponen en la Casa de Iberoamérica. Pertenecen a una colección particular y en estos trabajos de transferencia de acuarelas a xilografías se empleó Dalí durante cinco años.

Las planchas de xilografía fueron talladas a mano, lo cual supuso una atención extrema ya que la superposición resultó muy complicada debido al gran número de colores que Dalí había empleado: 35 por cada una de ellas. Se realizaron sobre papel vélin pur chiffon de Rives y fue editada por Editions d’art Les Heures Claires, necesitándose un total de 3.500 tacos xilográficos, uno por cada color.

‘Dalí: dibujar lo escrito’ enseña los estados del ser humano en el infierno, con láminas como ‘Los hombres que se devoran’, ‘Los falsificadores’, ‘Los tramposos’ o ‘Los prevaricadores’. En el purgatorio están ‘Los negligentes’, ‘Los muertos por violencia’ o ‘Los orgullosos’. Y en el paraíso, ‘El primer cielo’, ‘Así se creó la tierra’, ‘El éxtasis de Dante’ o ‘El camino hacia Dios’.

La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de enero de 2025.