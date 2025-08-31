Los cursos gratuitos del Centro de Capacitación Digital del IFEF arrancan este lunes

El Ayuntamiento de Cádiz, a través del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF), pone en marcha en el mes de septiembre el itinerario formativo 'Competencias Digitales y Herramientas Informáticas Básicas. Digitalización Aplicada', una iniciativa gratuita puesta en marcha por el IFEF a través del Centro de Capacitación Digital de Cádiz, impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Fondos Next Generation EU).

Con una duración total de 30 horas, esta formación tiene como objetivo reducir la brecha digital y mejorar las competencias digitales básicas de las personas participantes.

Cada edición del itinerario se imparte en el Centro de Formación Bóvedas de Santa Elena (C/ Santa Elena, s/n, Cádiz), de lunes a viernes, concentrando las 30 horas en una sola semana con un enfoque práctico y accesible, adaptado a las necesidades reales de los participantes. Se abordarán temas clave como el uso del certificado digital, la seguridad en dispositivos móviles o el trabajo colaborativo, entre otros.

El programa se estructura en torno a una unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, lo que permitirá su acreditación oficial. Se abordan cinco competencias digitales transversales, en un nivel básico, tanto a nivel conceptual como en cuanto a autonomía: Tecnologías Habilitadoras Digitales (2 horas); Información y Alfabetización Digital (6 horas), Comunicación y Colaboración Online (6 horas); Creación de Contenidos Digitales (6 horas), Seguridad en la Red (6 horas) y Resolución de Problemas (6 horas).

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta cubrir las plazas disponibles, con la última edición del itinerario programada para la semana del 10 al 14 de noviembre de 2025. En total, hasta 150 personas podrán participar en esta iniciativa. Las personas interesadas pueden descargar el formulario de inscripción en este enlace. Una vez cumplimentado, hay que remitirlo al correo electrónico capacitaciondigital@ifef.cadiz.es