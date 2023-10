¿Cuál es el precio de un viaje a bordo del crucero de superlujo Silver Nova que escala en Cádiz?

El sector de los cruceros vive estos años un momento de inflexión que está suponiendo el nacimiento de nuevos buques que están construidos para huir del gentío, de las colas, del low cost e incluso del ruido de los niños y de los grandes grupos de amigos y familiares.

Hasta principios de este siglo, el crucero se convirtió en una manera de hacer turismo sólo para ricos. Pero, poco a poco, con la tendencia en la construcción de gigantescos cruceros por parte de grandes compañías como Royal Caribbean o, en general, Carnival, se llegó a convertir en un producto accesible para todos los bolsillos. Tanto es así que se llegaron a comprar a plazos de manera que una familia se llevaba todo el año pagando el crucero que hicieron durante el verano.

Pero es cierto que viajar en buques como el Grand Voyager, un buque ya desaparecido muy limitado tanto en servicios, como en tamaño como en trayectos y comodidades, podía rondar los 400 euros por persona. Esos precios hicieron que viajar en un crucero dejó de ser un sueño sólo para millonarios.

Lo peor de todo esto es que es cierto que el producto se adentró en hogares de cualquier escala social, pero sigue existiendo un perfil de crucerista que lleva ya años utilizando este medio de transporte o de disfrute dispuesto a pagar lo que haga falta con tal de no tener que hacer cola en self service en el barco o tenerse que bañar en la piscina con 30 personas más y tener que estar pendiente de que no te quiten la hamaca.

Ese perfil es el que ahora está optando a un tipo de cruceros que nada tiene que ver con los buques gigantescos que cuentan con capacidades para hasta 5.000 personas a bordo, donde es cierto que están al alcance de todos los bolsillos pero, a cambio, tienen que renunciar a la intimidad y a la tranquilidad de otro tipo de cruceros donde prefieren la calidad a la cantidad.

Es ahí donde surgen buques como el Silver Nova, de la flota de la naviera de lujo Silversea.

Entre 5.000 y 11.000 euros por una suite

Según la web de esta compañía de cruceros, el Silver Nova "revoluciona completamente nuestros conceptos de servicio de mayordomo, bienestar y cocina gourmet".

A su vez "venden" un servicio de mayordomo con estas expresiones: "Déjese mimar de la mañana a la noche por nuestro servicio de mayordomo". Pero, ojo, este tipo de crucero sí que no es accesible para cualquier bolsillo y basta sólo con echar un vistazo a los precios que, en general pueden oscilar entre los 5.000 euros y los 11.000 euros por persona, dependiendo del trayecto y del número de días que dure la ruta.

Por ejemplo, uno baratito que toque tan sólo tres puertos centro americanos (Fuerte Amador, Guayaquil y Callo) con una duración de ocho días puede costar 5.000 euros por persona con las tasas incluidas, servicio de lujo y pensión completa.

Entre este ejemplo y el más caro puede encontrarse un viajecito por el Caribe partiendo desde Fort Lauderdale hasta Bridgetown, pasando por puertos como San Juan, Antigua o Baquia, durante 11 días de trayecto y con bebidas incluidas, pensión completa y servicio de lujo puede costar, como muy barato, unos 8.100 euros por persona en una suite.

A partir de ahí, tirando por alto, nos podríamos encontrar una canita al aire que nos podría costar "desde" 11.700 euros. Eso sí, con salida desde Sidney y con una ruta de 17 días para conocer, de cabo a rabo, Nueva Zelanda haciendo paradas en 13 puntos distintos. Por supuesto incluyendo los mejores servicios.

"Adéntrese en el excitante mundo del Silver Nova. Su revolucionario diseño asimétrico se abre para ofrecerle unas increíbles vistas a través de amplias zonas exteriores, amplios ventanales e interiores luminosos, que transmiten una amplitud y una conexión sin precedentes con los destinos. Es un barco incomparable que encarna la concepción única de Silversea de las travesías de descubrimiento y lujo". Así lo venden desde la naviera Silversea que, en unos años se ha convertido en una de las compañías de cruceros de mayor lujo y con una gran flota que cuenta con los mejores barcos y servicios.