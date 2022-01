El crucero más grande del mundo visitará Cádiz

Será todo un espectáculo. Coincidirá en el Muelle de Cádiz con la sobriedad y elegancia del Queen Elizabeth. El próximo 9 de febrero, el puerto de Cádiz pondrá de nuevo, a prueba a la vista del mundo, que sus infraestructuras aguantan lo que le echen.

Si hace 18 años, el puerto de Cádiz pidió disculpa a la naviera Cunard porque no podía cobijar en sus instalaciones del Muelle Comercial al Queen Mary 2, con sus 345 metros de eslora, ahora no tiene ni que pensárselo y tendrá en breve amarrado a sus bolardos al crucero considerado ahora mismo como el más grande del mundo:el Wonder of the Seas.

En ese mayo de 2004, el puerto de Cádiz trasladaba a la compañía propietaria del lujoso Queen Mary 2 una relación con los problemas técnicos que impedían por aquel entonces el atraque del buque en el muelle gaditano.

Pero ya desde hace meses, el Wonder of the Seas, con sus 362 metros de eslor (largo) a y sus 64 metros de manga (ancho) tiene una reserva de cantil en Cádiz.

El buque llegará de la mano de BalearesConsignatarios S.L. procedente de Gibraltar, antes de poner rumbo a Fort Lauderdale. Pero la peculiaridad de esta escala es que el grandioso crucero no traerá pasajeros a bordo sino sólo a una parte de la tripulación, ya que se tratará de una parada técnica para repostar, antes de dirigirse al puerto de salida del que será su ruta inaugural que se iniciará en el mes de marzo, un año de retraso con respecto a los planes iniciales de Royal Caribbean.

Cierto es que, según indican desde Baleares Consignataria, de momento, no está planeado que este gigantesco buque vuelva a Cádiz, al menos a lo largo de 2022, pero será una parada técnica, posiblemente para repostar o incluso para que se sumen algunos tripulantes, lo que traerá hasta el puerto gaditano al Wonder of the Seas.

Este navío lleva ya desde el mes de agosto realizando sus primeras pruebas de mar cerca del astillero que lo vio nacer, el francés de Saint-Nazaire, y la intención de la naviera, si el covid y su variante omicron no le estropea los planes es estrenar en marzo sus cabinas e instalaciones.

El estreno del buque tendrá lugar un año más tarde de lo deseado por Royal Caribbean

Cabe recordar que la capacidad de este gigantón es de 6.800 pasajeros y 2.400 tripulantes, 12 cubiertas y 2.867 camarotes (100 más que el hasta ahora crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas), el Wonder of the Seas está un poco más cerca de pulverizar todos los récords, al menos en cuanto a tamaño en alta mar se refiere.

El nuevo gigante del mar de Royal Caribbean, quinto buque de la Clase Oasis, tiene una longitud de 362 metros y una anchura de 66 metros, además de 230.000 toneladas de peso y un calado de más de 9 metros.

El Wonder of the Seas zarpará desde Shanghái, desde donde comenzará a operar cruceros en la primavera de 2022, con Hong Kong como puerto base y viajes de entre 4 y 9 noches por Asia, con tinerarios que incluyen Japón, Vietnam, Corea del Sur y Taiwán. Por lo tanto, de momento el puerto de Cádiz tardará en ver este grandioso buque amarrado a sus bolardos, a no ser que la naviera cuente con el Muelle gaditano durante uno de los cambios de temporada, cuando cambia de zona de operaciones y opta por asomarse por el Caribe.

La enorme eslora del Wonder of the Seas hará que el departamento de Operaciones Portuarias del puerto de Cádiz se plantee incluso la posibilidad de que el atraque se produzca en el cantil de la nueva terminal de contenedores, no sólo porque allí no hay problemas de calado sino porque las maniobras serían mucho más sencillas. A esto se une que al no venir con pasajeros no necesitará tanto estar cerca del centro de la ciudad.