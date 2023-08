Casi 14.000 cruceristas abarrotan las calles principales del centro de Cádiz

La ciudad de Cádiz ha estado hoy llena de turistas que hacían casi imposible caminar por la zona de San Juan de Dios, Pelota y la Catedral. Casi 14.000 turistas han llegado al centro gaditano procedentes de tres grandes cruceros que han recalado en el muelle - Britannia, MSC Virtuosa y Sky Princess-, que se han unido al turismo nacional que acostumbra en estas fechas e incluso a grupos que ha hecho parada camino del encuentro de juventudes cristianas en Lisboa.

La imagen que se podía ver por las calles de la ciudad bien podría ser la típica de un día de Carnaval. Un policía local comentaba que varios amigos le habían llamado preguntando qué es lo que estaba pasando en la ciudad, que todo estaba muy atascado. Los bares de la plaza de la Catedral hasta arriba de turistas. El famoso bar Terraza tenía todas las mesas ocupadas desde las 13:00 horas y los otros de su alrededor si no lo estaban le quedaba bastante poco. En los bares la gran mayoría de los turistas estaban tomándose una cerveza con un aperitivo sobre la una de la tarde.

En varios comercios de la calle Pelota había gente incluso esperando fuera para poder entrar. En los otros si el aforo no estaba completo, faltaba bastante poco para que lo estuviese. Por las calles se podía ver a muchos de los turistas con bolsas después de haber hecho sus compras que iban desde souvenirs hasta camisas hechas aquí.

"Estoy muy contenta de haber venido aquí"

Los cruceristas recalcaban la belleza del centro de Cádiz. “ Es hermosa y estoy muy contenta de haber venido aquí. Sí he oído hablar de ella antes, no se si aprendí mucho de ella pero sé que tiene un significado muy histórico porque estudié historia cuando era más joven, no sabía la arquitectura que tenía, es hermosa, definitivamente recomiendo a la gente venir aquí”, apuntaba Helen a este medio.

Todos los que llegan quedan maravillados ante la ciudad, recalcando su limpieza pero a la vez historia y antigüedad. Jackeline contaba que estar aquí "era muy agradable". " Sí he venido aquí hace unos cuantos años, está muy comercializada ahora que la comparo con cuando vine hace tiempo, más comercial pero encantadora, muy chula”. “Esta es nuestra última parada y merece la pena, es muy antigua y me gusta, las grandes ciudad son más ajetreadas y la gente está más ocupada”. “He ido en el tour de esta mañana y la gente es increíble, muy amigable y encantadora”, añadía.

Muchos extranjeros, sobre todo británicos, de donde proceden los buques; recalaban en el mercadillo que se encuentra en la plaza de San Juan de Dios y la misma plaza como un punto especial de la ciudad, también al ser lo primero que visionan tras bajarse del barco. El MSC Victuosa, con más de 5.900 pasajeros, de Reino Unido, estaría aquí hasta las nueve de la noche. Antes a las 17:30 tiene previsto su partida el Sky Princess, con 3.900, y a las 19:30 lo hará, con un número similar de cruceristas, el Britania.

Mientras, en el perfil de los turistas nacionales que siguen estando por la ciudad eran familias con hijos jóvenes, pero también se podían ver a muchas personas mayores. Y otro perfil de turistas que se encontraban hoy era el de un grupo de jóvenes católicos que habían parado en la ciudad en su camino hacia Lisboa, donde en los próximos días se reunirán con el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud.