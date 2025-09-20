El Cristo de la Amistad vuelve a salir a las calles de Cádiz

En pleno verano del año 2006, hace ya más de 19 años, el Cristo de la Amistad entraba en la nueva casa de los Pérez Montero. La imagen se remontaba a más de una década atrás, allá por 1992, cuando un amigo de Sebastián Pérez padre (Antonio Sanchís Guillén) hizo una imagen de un Cautivo -en barro- y se lo regaló. El asunto en torno a esta imagen llegó a tal punto, que la Junta de Andalucía tuvo que rehacer el proyecto de esa finca para construir en el salón de la vivienda rehabilitada una hornacina donde pudiera presidir este Cristo de la Amistad.

Aquel logro de la familia Pérez tuvo su máxima celebración el día de la entrega de llaves, cuando la imagen fue llevada en parihuela desde la casa provisional hasta el hogar rehabilitado en la calle Mesón. 19 años después, el Cristo de la Amistad va a volver hoy a las calles, en una procesión organizada por la asociación de cargadores Sebastián Pérez, que hoy preside y dirige Sebastián hijo.

“La salida la hacemos en homenaje a mi padre, que murió hace un año; y queríamos también sacar el Cristo porque hace tiempo que no lo sacamos y también se lo merece”, apunta Pérez hijo, que lleva semanas preparando y organizando esta salida.

Atrás queda ese acuerdo entre su padre y el Obispado después de una procesión con el Cristo que generó una cierta polémica en la ciudad que se zanjó con el acuerdo de no volver a sacar la imagen a cambio de que fuera bendecida, cosa que se le atribuye al padre Vargas. Y atrás quedan también varios intentos por sacar al Cristo de la Amistad en procesión a lo largo de estos últimos años… hasta este sábado.

A las cinco y media de la tarde está previsto que se inicie este recorrido del Cristo de la Amistad por las calles de los barrios de Santa María y del Pópulo, radio de acción habitual de Sebastián Pérez. Saldrá de la calle Jara Quemada, para seguir por Jabonería, San Juan de Dios, Plaza de San Juan de Dios, Pomponio Mela, San Antonio Abad, Posadilla, Plaza de San Martín, Arco de la Rosa, Plaza de la Catedral, Pelota, Plaza de San Juan de Dios, San Juan de Dios, Jesús de la Sentencia, Plaza de las Canastas, Merced, Cantavieja, Yedra, Teniente Andújar, Suárez de Salazar, Santa María, Jabonería y Jara Quemada, donde la procesión se dará por finalizada en torno a las diez y media de la noche.

Además del homenaje al recordado Sebastián Pérez padre (personaje de la ciudad vinculado al mundo de la carga, al Carnaval, o a los juanillos, entre otras aficiones y responsabilidades), la salida de esta tarde quiere también homenajear a la asociación de cargadores que creó el propio Pérez y que nació “el 22 de diciembre de 1993 para criar cantera y hacer escuela de cargadores”.

La procesión de este sábado contará con el acompañamiento musical de la agrupación Cristo de la Bondad, llegada desde Alcalá de Guadaira, en Sevilla; y el paso contará con hasta cinco capataces, entre los que en esta ocasión no estará Sebastián Pérez, que incluso ha editado unos itinerarios específicos para anunciar esta salida extraordinaria que irrumpirá en plena Cádiz Romana durante esta tarde-noche.