Cristian de Moret y su flamenco rock electrónico, este miércoles 20 de agosto, en Cádiz

Este miércoles 20 de agosto el Baluarte de los Mártires, a las 21:00 horas, acogerá un concierto con encanto al atardecer, en un formato íntimo, de Cristian de Moret en el que, por primera vez, su excepcional voz flamenca y su guitarra eléctrica serán los únicos elementos en escena, sumando su dominio de los efectos y loops en directo para crear una atmósfera sonora irrepetible en cada actuación.

Lo mejor de sus dos primeros discos —ambos mencionados por el diario El País como entre los 50 mejores discos del año en 2021 y 2023 (Supernova y Caballo Rojo)— junto con nuevos e inéditos temas de su tercer álbum, como adelanto de su lanzamiento este próximo otoño, conformarán el repertorio de este concierto, que incluirá además piezas históricas e icónicas del rock andaluz.

Cristian de Moret nace en Huelva en 1988, ciudad donde inicia su carrera de piano clásico a los 8 años de edad. Además de ganar varios concursos de cante flamenco, con tan solo 9 años empieza su andadura artística en los escenarios de festivales locales junto a grandes figuras del flamenco como José de la Tomasa, Paco Toronjo, Arcángel, la Niña de Huelva, entre otras.

A los 18 cursa los estudios superiores de Flamencología en Córdoba, donde desarrolla gran parte de su mestizaje con el mundo del jazz con profesores de la talla de Ángel Andrés Muñoz y Toño Contreras.

Cartel del concierto de Cristian de Moret en el Baluarte de los Mártires. / D. C.

En 2010 inicia su carrera como productor musical y crea su propio estudio de grabación, donde actualmente realiza sus propios trabajos discográficos y colaboraciones con otros artistas.

En 2012 trabaja en el Ballet Flamenco de Andalucía acompañando a figuras de la talla de Antonio Canales, Rubén Olmo, Pastora Galván, Patricia Guerrero o Manuel de La Luzen en el espectáculo 'Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías'. En 2013 es llamado por Carmen Linares para formar parte de un espectáculo homenaje a Federico García Lorca 'Que no he muerto', que se mantuvo durante cuatro meses en cartel en el Teatro Marquina de Madrid.

En 2014 comienza a trabajar con Rosario 'La Tremendita' para su espectáculo 'Fatum', estrenado en el festival de Jerez y que ha girado por gran parte de Europa.

Trabajó como cantaor, pianista y arreglista en la compañía de la bailaora y coreógrafa Vanesa Aibar para sus giras por Estados Unidos en 2013, 2014 y 2015.

En el elenco de 'Eterno Camarón', de Javier Latorre

Actualmente forma parte también del elenco de 'Eterno Camarón', musical dirigido por Javier Latorre.

En agosto de 2015 la Artista Carmen Linares cuenta con Cristian como pianista y cantaor para presentar un proyecto en el prestigioso festival de World Music de Aarus (Dinamarca) presidido por los Reyes de Dinamarca.

Recientemente ha trabajado como cantaor, pianista y compositor de la música de`Translúcido´, espectáculo flamenco y contemporáneo de los coreógrafos Cristina Hall, Carlos Carbonell y Ana Pérez, presentado en marzo de 2016 en el prestigioso Festival de Danza de Düsseldorf (Alemania), compartiendo cartel junto a Rocío Molina y Farruquito.

Protagoniza el papel de Lorca en la obra de próximo estreno 'Bernarda VS Adela' junto a la actriz Paz Alarcón y la bailaora Asunción Pérez 'La Choni´.

Trabajó como pianista y arreglista con Pedro el Granaíno y Pastora Galván y está iniciando un proyecto de creación artística con un referente internacional en flamenco y danza como es Andrés Marín y Rosario 'La Tremendita'.