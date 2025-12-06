Creatividad e historia

El patio lo protagoniza el suelo de barro y alambrilla, que combina con el azulejo de Mensaque de los zócalos.

En estas páginas paseamos hoy por la casa de una conocida artista plástica gaditana, la pintora, grabadora y escultora Candi Garbarino. La vivienda se ubica en la planta superior de la casa familiar y tiene una superficie de 240 metros y un estudio instalado en los antiguos lavaderos de la casa.

La casa conserva íntegramente todos los materiales de la última reforma realizada en 1932. El cariño a su hogar y la creatividad de la artista hacen de él un espacio único protagonizado por sus obras de arte, junto con algunas pinturas de su padre, José María Garbarino Salas.

Una cancela del hierro del siglo XVIII en la entrada conduce con el patio principal de la casa. En él destaca un conjunto de azulejos sevillanos de Mensaque, Rodríguez y Cia. de la Virgen del Carmen, junto con una fuente y concha de la misma fábrica, que da la bienvenida. Sobre un suelo de barro y alambrilla se apoya una bañera de mármol de Carrara de principios del siglo XIX y un bonito brocal con tapa de cobre. También destaca en el patio un mural de la toma de Granada, de nuevo de Azulejos Mensaque, de 1932.

A la vivienda se llega a través de unas escaleras de barro y azulejos del mismo taller hispalense. Entre sus elementos decorativos se encuentra una pareja de ánforas de poliéster realizada por Candi Garbarino para una exposición en 1992 junto con un tapiz con el escudo familiar pintado por su padre.

La casa de la propietaria conserva los suelos hidráulicos de la época diseñados y realizados en la antigua fábrica gaditana de mosaicos y piedra artificial Jiménez, Arquís Cª. Una consola y espejo de 1920 del carpintero local Antonio González se ubica en la entrada de la casa.

El salón principal de la casa lo preside un tapiz que representa una pintura de Fortuny pintada por José María Garbarino así como diversas vistas de Cádiz. Las diferentes estancias de la casa las protagonizan obras de arte de diferentes épocas de Candi Garbarino. Uno de los espacios más destacados de la vivienda es el comedor, por el diseño y conservación de su suelo hidráulico. El estudio es una de las estancias más vividas y en él se han utilizado para su decoración antiguos azulejos de la casa así como en la terraza de la azotea.

La pintura viva y luminosa de su propietaria junto con sus suelos hidráulicos y mucho de su mobiliario de procedencia familiar es la base de la decoración de los espacios. En las diferentes reformas de la histórica casa se han conservado y rehabilitado los elementos originales de 1932, como suelos, puertas, hierros o viguerías.