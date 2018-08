El coro a pie volverá en el Carnaval de 2019

No todo va a ser ausencias en el Carnaval 2019. El próximo febrero, la modalidad del tango recibirá con los brazos abiertos al coro a pie de los hermanos Sevilla Pecci, que no comparecía desde 2013, cuando se llamó 'El flautista', y que irrumpió en 2008 con 'La calle del arte', alcanzando el tercer premio en el Concurso del Falla. Francis, el letrista, explicaba ayer que "llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero circunstancias laborales me lo impedían. Ahora voy a tener más tiempo para hacer el coro". La idea del grupo que celebraba ayer su primera reunión es conformar un equipo de trabajo "que hoy en día es fundamental para que no recaiga todo en la misma persona". Su hermano Manuel será el músico de un coro "que se ajustará casi al máximo al reglamento", que indica que el mínimo de componentes de esta modalidad es de 18 y de orquesta, cinco. "Llevaremos unas 20 voces y seis tocando", indicaba el autor. La mitad de los integrantes han salido ya con Sevilla Pecci en el coro a pie.

El coplero estima que en el Carnaval "cada uno debe buscar su sello, algo que es muy bueno para el enriquecimiento de la fiesta, y pienso que el coro a pie tiene su rinconcito. Nuestra marca es cantar tangos con menos gente y a pie de calle". No cree que la aparición de su coro en 2008 fuera "ni un invento ni una revolución", simplemente "queríamos hacer algo distinto".

El coro a pie después de su debut y hasta 'Los flautistas' llegó al Falla como 'El maravilloso mundo de Cadilandia' en 2009, 'El patio de mi casa' en 2010, 'La infantería' en 2011 y 'Los hijos del 78' en 2012. El último coro de Sevilla Pecci, que salió en batea, fue 'Los números 1' en 2014. Entre 2015 y 2017 formó parte del coro de Faly Pastrana, donde dice que "aprendí mucho y disfruté, pero me gusta escribir y hacer las cosas a mi forma, de ahí mi regreso".