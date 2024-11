Convive Cádiz, disconforme con la limitación de pisos turísticos que propone el Ayuntamiento

La plataforma gaditana contra la turismofobia Convive Cádiz ha salido al paso del anuncio del Ayuntamiento de la capital, realizado hace sólo unas horas, de limitar el porcentaje de pisos turísticos en la ciudad al 4%. "Desde Convive Cádiz queremos expresar nuestra preocupación por la reciente propuesta del Ayuntamiento de Cádiz de limitar las viviendas de uso turístico (VUT) al 4% del parque total de viviendas en la ciudad. Y nos preguntamos: ¿por qué un 4% y no un 10%, como ya han establecido sus compañeros en Sevilla? ¿Qué criterios técnicos o datos avalan esta cifra?", señala esta plataforma. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha anunciado la referida cifra durante las IV Jornadas de Turismo Residencial.

Convive Cádiz también hace referencia en su reacción al hecho de que este porcentaje anunciado por García sea general para toda la capital gaditana: "Además, si se decidiera imponer un límite, ¿por qué no hacerlo por barrios, ajustándose a las características y necesidades específicas de cada zona, en lugar de establecer un porcentaje genérico para toda la ciudad?".

"Es imprescindible -continúa Convive Cádiz- que cualquier análisis o decisión parta de datos reales y contrastados. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Cádiz cuenta actualmente con 1.650 viviendas turísticas activas. Las cifras del registro de la Junta de Andalucía no reflejan la realidad, ya que incluyen propiedades inscritas mediante una simple declaración responsable, duplicados, e incluso viviendas que se alquilan por habitaciones. Este desfase desvirtúa enormemente el diagnóstico del sector".

Para Convive Cádiz, de todas formas, no resulta acertado limitar las viviendas de uso turístico y no hacerlo, por ejemplo, con toros establecimientos como hoteles o apartahoteles: "En Convive Cádiz nos preguntamos también por qué las viviendas de uso turístico siguen siendo objeto de limitaciones y medidas restrictivas, cuando constituyen un sector regulado y generador de empleo local. En cambio, observamos que las medidas para frenar la proliferación de nuevos hoteles y edificios de apartamentos completos en suelo residencial (aunque permitidos únicamente en suelo protegido de grado 0 y 1) no parecen tan contundentes ni urgentes. Es nuestra opinión que estos últimos proyectos expulsan a más gaditanos y gaditanas de sus barrios, especialmente en una ciudad que cuenta con más de 5.500 viviendas vacías sin uso".

"Desde nuestra plataforma defendemos la legalidad, el desarrollo equilibrado del turismo y el derecho de los gaditanos a encontrar un modelo que proteja tanto el acceso a la vivienda como la economía local, que depende en gran parte del turismo. Convive Cádiz seguirá abogando por un diálogo constructivo con las administraciones públicas y por la toma de decisiones informadas y equilibradas que beneficien a toda la ciudadanía", finaliza la plataforma.