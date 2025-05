Convive Cádiz denuncia la "inacción" frente a los pisos turísticos ilegales

Convive Cádiz, plataforma que agrupa a once empresas gaditanas de gestión profesional de Viviendas de Uso Turístico (VUT), ha denunciado "la inacción institucional frente a la proliferación de alojamientos ilegales en la ciudad de Cádiz". Según apuntan en un comunicado, "tras una simple búsqueda en una conocida plataforma de alquiler vacacional como Airbnb, localizamos más de 20 alojamientos operando sin licencia o utilizando CTCs provisionales, lo cual contraviene de forma clara la normativa vigente".

La plataforma ha remitido "una vez más" esta información al Ayuntamiento de Cádiz y a la Delegación de Turismo de la Junta de Andalucía," sin haber recibido respuesta efectiva alguna" y, inciden, "seguimos esperando una reunión solicitada hace más de un mes com ambias adminitracions para colaborar activamente en la lucha contra la vivienda ilegal. Sin embargo, seguimos sin obtener respuesta".

La plataforma asegura que las VUT que representan operan de manera legal, están dadas de alta en el Registro de Turismo, pagan impuestos, cumplen los requisitos del PGOU y generan empleo directo e indirecto en la ciudad. "En cambio, las viviendas ilegales no tributan, no cumplen normativas y compiten deslealmente con quienes sí lo hacemos todo conforme a la ley". "Es más: mientras desde ciertos sectores políticos y sociales se criminaliza a las VUT legales como si fueran el epicentro de todos los males de la ciudad, nadie señala ni actúa contra las que verdaderamente incumplen. ¿Dónde están las inspecciones? ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde está la voluntad real de proteger el modelo legal?", insisten.

Así, piden al Ayuntamiento y a la Junta que actúen con celeridad y contundencia frente a estos casos. "Reiteramos nuestra disposición a colaborar con ambas administraciones para diseñar sistemas eficaces de control y verificación pero no podemos colaborar con quien no nos escucha. La solución no es prohibir ni demonizar a quienes cumplen, sino actuar con firmeza contra quienes no lo hacen".