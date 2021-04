El Sindicato CCOO de Construcción y Servicios de Cádiz mediante una nota de prensa quiere denunciar que desde que empezaron las negociaciones el pasado 12 de diciembre de 2019 para renovar el convenio colectivo del sector de las pompas fúnebres, la patronal ha mantenido una "aptitud inmovilista", que sólo ha llevado a alargar de manera intencionada la negociación.

Juan Benítez, Secretario General del Sindicato, que está llevando la negociación de manera personal, explica , que no entiende cómo un Sector Esencial para la Sociedad, que durante la pandemia no ha dejado de prestar sus servicios, "pese a que a veces se carecía de los equipos de protección adecuados, se le esté ninguneando no sólo unas condiciones dignas en su convenio, sino una negociación seria y responsable por parte de una patronal que mantiene bloqueada la negociación, a veces con la falta de respuesta a las peticiones planteadas y otras con el ofrecimiento de propuestas irrisorias, aún a sabiendas que son inaceptables , sólo con el propósito de alargar la negociación".

Desde Comisiones Obreras, llegado a éste punto, afirman que no van a permitir que la negociación del convenio siga en este punto muerto, por lo que "utilizaremos las herramientas que estén en nuestras manos, para desbloquear esta situación", no descartando medidas como la de la huelga, "para que se reconozca el trabajo a estos trabajadores y trabajadoras que durante la pandemia han contraído en gran número el virus, llegando incluso algunos a encontrar la muerte".

Es incomprensible que los compañeros y compañeras de nuestra provincia, tengan unas condiciones laborales muy inferiores a provincias limítrofes como Sevilla y Málaga, siendo las mismas Empresas (Mémora, Servisa, Albia, Funespaña…) y las mismas Compañías aseguradoras.

Estas diferencias en las condiciones existentes en las distintas provincias andaluzas, "hace plantearse a la organización poner en marcha la negociación de un convenio Colectivo de índole andaluz, que conllevaría la eliminación de este tipo de discriminación".

El Sindicato de Construcción y Servicios de Cádiz, ve inadmisible que ya transcurridos un año y medio desde que finalizó el ámbito temporal del anterior convenio colectivo, este sector esencial aún no tenga firmado un "convenio colectivo que reconozca su sacrificio y profesionalidad en estos tiempos tan duros por la que estamos atravesando, por lo que denunciamos públicamente esta situación".