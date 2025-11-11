Continúa en Cádiz el ciclo de charlas sobre la participación española en la independencia de Estados Unidos

Ilustración del libro 'Gálvez y España en la Guerra de Independencia de Estados Unidos', de Guillermo y Gregorio Calleja Leal.

Cádiz continúa celebrando el ciclo de conferencias sobre el 250 aniversario de la decisiva participación española en la independencia de Estados Unidos. La conferencia de esta semana será el próximo jueves 13 de noviembre y correrá a cargo de Guillermo Calleja Leal, quien dedicará su intervención a la figura de Bernardo de Gálvez.

Este ciclo, que se celebra en la sede de la Fundación Cajasol en Cádiz (plaza de San Antonio), está organizado por la Real Academia Hispano Americana y por la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, a quien por cierto pertenece el conferenciante de esta semana. El acto, que comenzará a las 19.00 horas, será clausurado por Enrique García-Agulló, director de la Academia Hispano Americana.

'El general don Bernardo de Gálvez' será el título de la conferencia de Guillermo G. Calleja Leal. En su charla, abordará la figura del general Bernardo de Gálvez, destacando su importancia histórica en dicho proceso. La jornada busca profundizar en el conocimiento y reconocimiento del papel de España en este momento trascendental de la historia.