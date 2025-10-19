La construcción de un portaaviones planea sobre el astillero de Puerto Real

Ferrol-Cartagena-Cádiz (Bahía). Son las tres factorías de Navantia que luchan por sobrevivir. No quieren que nadie eche más leña al fuego, pero llevan años jugando al juego del pañuelito, de manera que el primero que lo coja, para él. Hay un portaaviones, no del estilo del Juan Carlos I, pero sí un buque de gran talante que vendría a aportar mucho empleo y horas de trabajo y la modernización del buque Galicia y del Castilla.

Cartagena está casi fuera de la “batalla”, pero la Bahía de Cádiz pugna con Galicia. Cádiz tiene mejores infraestructuras pero Ferrol cuenta con el cegador y constante apoyo de la clase política que tienen claro que el futuro de ese astillero y de un buen número de puestos de trabajo dependen del resultado de esa amistosa batalla.

El presidente del comité de empresa de la factoría de reparaciones de Navantia-Cádiz, José Antonio Bolaños, defiende que todos los comités sindicales de la Bahía están unidos ahora más que nunca para lograr que el portaaviones se construya en Puerto Real, unas “instalaciones desaprovechadas que cuenta con diques e infraestructuras más que preparadas”.

Recuerda Bolaños que cuando se fundó Navantia en 2005 se le asignó a Cádiz un producto que era la modernización de los buques de la Armada. Estaba previsto modernizar seis en total, pero al final, la cosa quedó sólo en cuatro con la crisis hipotecaria de 2010. Se canceló el plan de modernización, aunque, a pesar de ello, se modernizó el Juan Sebastián de Elcano, el Malaespina, el Tofiño. “Por eso seguimos modernizando buques de la Armada y Navantia-Cádiz no ha tirado la toalla”. Saben que se ha liberado mucho dinero para modernizar el buque Castilla y el Galicia y también saben que en Ferrol no se quedarán de brazos cruzado en esta amable batalla. Se trata de una obra de las denominadas de “media vida”, que es una profunda modernización de ambas embarcaciones justo en el momento en el que se consideran que están en la mitad de su vida útil.

Bolaño aclara que cualquiera de estas modernizaciones equivalen, en inversión, a lo que se gastan varios cruceros a la vez. “Tenemos muchas posibilidades porque en este tipo de modernizaciones, parte del presupuesto se destina a sistema y San Fernando está especializada en esta tarea y en otras latitudes eso no se toca”. Y, para colmo, los dos buques, tanto el Galicia como el Castilla, tienen base en la base naval de Rota, hacen sus varadas convencionales en Cádiz, “no tiene sentido que esas modernizaciones no se lleven a cabo en los astilleros de la Bahía de Cádiz”.

Estos trabajos y la construcción del portaaviones en Puerto Real terminarían por dar vida a las tres factorías y riqueza y empleo para toda la Bahía.