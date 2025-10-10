El Consejo Social de la UCA designa a Inmaculada Delgado como vicepresidenta y aprueba los X Premios de Implicación Social

El Consejo Social de la Universidad de Cádiz ha celebrado este viernes una sesión extraordinaria en la que se ha aprobado la designación de Inmaculada Delgado como nueva vicepresidenta del órgano y la convocatoria de la X edición del Premio de Implicación Social, que reconoce la labor de empresas, entidades y personas que colaboran con la Universidad en su compromiso con la transformación y el progreso social.

La nueva vicepresidenta del Consejo Social, Inmaculada Delgado, es licenciada en Derecho por la Universidad de Cádiz y cuenta con una sólida trayectoria profesional en el ámbito jurídico. Desde 2020, ostenta el cargo de vicedecana del Colegio de Abogados de Jerez. Además, dirige la Escuela de Prácticas Jurídicas Ignacio Lupiáñez y coordina las prácticas del Máster de Acceso a la Abogacía. Su compromiso con la profesión ha sido reconocido con la Medalla al Mérito en el Ejercicio de la Abogacía, otorgada por el Consejo General de la Abogacía en 2015. Vinculada a la Universidad de Cádiz desde hace más de una década, ha sido miembro del Consejo Social entre 2013 y 2024, etapa en la que presidió la Comisión de Relaciones con la Sociedad. Desde este año forma parte del Consejo Social de la ciudad de Jerez.

La sesión plenaria se ha desarrollado en formato mixto, con la participación tanto presencial como telemática de sus miembros, y ha abordado un amplio orden del día, entre cuyos puntos ha destacado la aprobación de las bases de la décima edición del Premio de Implicación Social. Estos galardones tienen como objetivo visibilizar y poner en valor la colaboración entre la Universidad y su entorno, y suponen un reconocimiento al esfuerzo compartido en iniciativas que generan impacto positivo en la sociedad.

Recordar que en su última edición, el Premio distinguió a la Asociación RobotUCA (categoría Estudiante), la empresa Bayport Global Supplie, la egresada Susana Espinosa Nogales, la investigadora Carmen Morales Caselles, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta y la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Puerta del Mar, que recibió la mención especial del jurado. Con esta nueva convocatoria, el Consejo Social reafirma su apuesta por impulsar el compromiso universitario con los retos sociales desde una perspectiva inclusiva y participativa.

Entre los asuntos abordados en el Pleno destaca también el nombramiento de Rita Benítez Mota como presidenta de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Cádiz, así como la designación de Dolores Palomino y de Luis Manuel Cabello como representantes del Consejo Social en órganos de gobierno de la Universidad de Cádiz.

Durante la sesión, tanto el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, como el presidente del Consejo Social, Federico Linares, dieron cuenta de sus respectivos informes sobre la gestión y situación actual de la Universidad, así como del seguimiento del proyecto de Ley Universitaria de Andalucía, actualmente en trámite parlamentario.