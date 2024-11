Congreso en Cádiz: el reto de la inclusión integral en la sociedad de las personas autistas

Integrar a la persona autista en la sociedad. Este es, quizás, el gran objetivo y por tanto el principal reto al que se enfrenta este colectivo y con él quienes están más de cerca de ellos en el día a día, ya sean familiares o los profesionales que atienden esta discapacidad. Precisamente este último grupo, el de los profesionales, protagoniza desde hoy 14 de noviembre en Cádiz un congreso para analizar y debatir cómo encajar en la sociedad los derechos de este colectivo que quiere avanzar hacia su inclusión vital plena.

Rocío García Pascual es la presidenta de AETAPI, la Asociación Española de Profesionales del Autismo que organiza este congreso en Cádiz. Es una asociación con 41 años de existencia que engloba a educadores, psicólogos, personas del mundo de la investigación, de la universidad, profesionales de atención directa de las distintas asociaciones…: "El autismo tiene un campo muy amplio, igual que el de cualquier persona. Ellos son personas, de ahí que su vida tenga que ver con la sanidad, educación, servicios sociales, escuelas, la vida de la comunidad, el trabajo o el empleo", explica García Pascual, que atiende a este periódico en un descanso del encuentro que se celebra hasta el próximo sábado en el Palacio de Congresos gaditano.

AETAPI es una asociación sin ánimo de lucro que lleva esas cuatro décadas avanzando en un campo, el del autismo, no siempre bien atendido por la sociedad: "Somos pioneros como asociación profesional. No existe, al menos en España, una asociación de este mismo carácter, que es completamente voluntaria y que, además, es sin ánimo de lucro; lo hacemos por nuestros valores y nuestro compromiso. Cada dos años organizamos un congreso y, entre ellos, desde hace seis años empezamos a hacer encuentros de investigación, más destinados a todo el personal de las universidades y de las publicaciones", añade Rocío García.

"El congreso de Cádiz -continúa la presidenta de AETAPI- tiene un lema muy claro, 'Los derechos, nuestro compromiso'. Al final, lo que se pretende es hacer la revisión de nuestro marco legal en España. Que viene avalado, primero, por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebró en 2006 y que España ratificó en 2008. A partir de ahí se han generado muchas leyes, decretos y normas para que realmente se cumpla lo que dice la Convención. Así que el objetivo es: reflexionemos sobre todos los medios que tenemos y además demos esos pasos para que se cumpla, para que los derechos no se queden en el papel".

Aquella decisiva Convención de 2006 trata, entre otras muchas cuestiones, sobre qué medidas "necesita esta persona concreta para de verdad conseguir sus objetivos vitales, como puede ser una persona con discapacidad, en nuestro caso autista, ciudadana de pleno derecho", señala Rocío García, quien destaca los avances producidos desde entonces pero sin olvidar los retos a los que se enfrenta el colectivo y también los profesionales que trabajan con ellos: "Cada profesión tiene sus propios retos. En el campo educativo serán garantizar una educación inclusiva y que las distintas personas con autismo puedan compartir con sus compañeros de clases el mismo currículum con las medidas de accesibilidad universal que ellos necesiten. En el entorno sanitario nos encontramos con muchísimas barreras que hay que romper para acceder a cualquier consulta... Hay retos educativos, retos a nivel de sanidad, retos sociales...".

Sin olvidar el reto laboral, en el que la presidenta de AETAPI incide de manera especial: "El paro es altísimo en el sector de las personas con autismo. De hecho, en 2021 se hicieron reformas sobre cómo se podría facilitar la accesibilidad al mundo laboral y la inserción laboral de las personas con discapacidad. La inclusión de estas personas, que las personas con autismo sean miembros activos de su sociedad, y para ser activos necesitas tener un trabajo y necesitas competencias, y que la sociedad te permita tener esas competencias, porque no puedo ejercer mi labor si tú no me reconoces esa labor. El reconocimiento de esa labor es fundamental".

"El autismo no es visible, es una discapacidad más encubierta que otras y su espectro es muy alto, hay personas con dificultades de comunicación, dificultades sensoriales...", alerta Rocío García, quien destaca que son "cada vez más" las personas con autismo que participan en los congresos de AETAPI, igual que en Cádiz habrá varias ponencias ofrecidas por personas con autismo. Para nosotros es muy importante contar con ellos, nos permiten ver autismo desde dentro".

Un congreso el de Cádiz con más de 450 personas inscritas y que cuenta con el decisivo apoyo y colaboración de administraciones públicas y distintas entidades, y que se ha plasmado hoy mismo en la apertura oficial del encuentro con la presencia de la delegada en Cádiz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo; del alcalde de Cádiz, Bruno García; del diputado provincial José Manuel Cossi (en representación de la presidenta de la Diputación) y de Casemiro Mantell, rector de la Universidad de Cádiz.