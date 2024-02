Las nuevas confirmaciones del festival No Sin Música 2024 en Cádiz: El Kanka y Los Zigarros entre lo más destacado

El No Sin Música 2024 va tomando más forma. La organización anuncia cuatro confirmaciones para la cita que tendrá lugar en el Muelle Reina Victoria entre el 2 y 3 de agosto. Una de las novedades del evento este año es que se desarrollará en otra zona del puerto gaditano, no en el Muelle Ciudad como en ocasiones anteriores.De entre los cuatro nuevos nombres que el cartel suma en esta tanda de confirmaciones el más destacado es El Kanka. El cantautor malagueño pisará el escenario del No Sin Música, al igual que ya hiciera en la edición de 2017. Entonces, se encargó de abrir el festival. En el Muelle Reina Victoria el malagueño presentará su último trabajo con su particular estilo desenfadado.El segundo nombre que se une a este nuevo avance son Los Zigarros. Estos valencianos continúan con su apuesta por un rock más clásico. Esta vez vienen con su nuevo álbum 'Acantilados' que, con la producción de Leiva, presenta algunas novedades curiosas en el sonido que les está permitiendo ir más allá. En este disco donde se prodigan por terrenos no transitados se pueden disfrutar canciones de altura como 'Barcelona', 'No Pain No Gain' o 'Mis Ojos'.El tercer artista confirmado es el granadino Molina Molina. Con su pop bailable pretende llegar de energía al muelle gaditano. Por último, en este segundo avance el guiño internacional: Alberta Cross. Esta banda la forman el cantante y guitarrista de origen sueco Petter Ericson Stakee y su amigo londinense Terry Wolfers. Estos se unieron en los 2000 para crear himnos con tintes americanos muy personales que han recorrido en gira ambos lados del Atlántico. Se embarcaron en excursiones de alto perfil con Mumford & Sons, The Man, Neil Young, Them Crooked Vultures (Dave Grohl, Josh Homme y John Paul Jones) y Rag N' Bone Man. Sin duda será una de las bandas a descubrir en directo.Estos nuevos artistas se unen a los anteriormente confirmados por No Sin Música 2024: Coque Malla, Shinova, Álvaro de Luna, Marlon, Denisdenis, Morochos, Merino y Alana Nepa.