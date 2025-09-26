Configura Google Discover para leer Diario de Cádiz: cómo seguir nuestras noticias paso a paso

El perfil de Diario de Cádiz en Google Discover ya está activo para que no te pierdas la última hora en la provincia de Cádiz y en toda Andalucía. Accede a todas nuestras noticias y contenido en redes sociales en un solo lugar y de manera personalizada. Google Discover, una de las principales fuentes de información en la actualidad, ofrece las noticias a cada usuario según sus gustos y preferencias. Desde este septiembre, Google ha activado la posibilidad de seguir directamente a los medios que tú elijas. Desde hoy, ya puedes seguir a Diario de Cádiz sin perderte nada de la última hora para que nuestras noticias estén más presentes en tu feed.

Esta herramienta, que aparece cuando se abre el navegador (Android) o la aplicación correspondiente (iOS), muestra artículos de diferentes medios, afines al consumidor, sin la necesidad de buscarlos manualmente. Para ello, se basa en los gustos e intereses personales; así como en la opción de "seguir", recientemente activa. El objetivo es que los lectores puedan tener un mayor control sobre los medios que aparecen con mayor frecuencia.

Con esta actualización, el lector podrá elegir qué medios prefiere ver en Google Discover. Para estar al día con toda la actualidad de Diario de Cádiz, tan solo tendrás que darle a "seguir" al ver una noticia en Discover.

El perfil de Diario de Cádiz en Google Discover / Google Discover

Así es la última actualización de Google Discover

"Discover te permite recibir novedades sobre tus intereses, como tu equipo deportivo o tu sitio web de noticias favorito, sin tener que buscarlas", explica Google. Cada día, millones de personas acceden a esta plataforma, desde sus teléfonos móviles, para mantenerse informados sobre la última hora de lo que sucede en el mundo, ya sea la política arancelaria de Donald Trump, el conflicto palestino-israelí o la actualidad de Cádiz.

Así, en Google Discover podemos encontrar todo tipo de contenidos, sociales, culturales, deportivos, políticos o económicos, que mantienen el acceso continuo hacia la página web del periódico, de una manera cómoda y directa. A continuación, vamos a ver, cómo seguir paso a paso al Diario de Cádiz.

Seguir a Diario de Cádiz en Google Discover, paso a paso

La forma de acceder al contenido y escoger las preferencias difiere en función de si se trata de un sistema operativo Android o iOS. En el primer caso, basta con desplazar la pantalla inicial del teléfono hacia la izquierda para que aparezca el feed de Google Discover. Es decir, la pantalla en la que podemos ver las noticias y vídeos de interés. Dentro de poco, aparecerá en la esquina superior derecha de los artículos la opción de "seguir", igual que si se tratase de una red social como Instagram o TikTok.

Una noticia de Diario de Cádiz en Google Discover / Google Discover

Entonces, si aparece un artículo de Diario de Cádiz, bastará con hacer clic sobre ese botón para que el sistema lo presente con mayor frecuencia que otras noticias. En cualquier caso, es necesario haber iniciado sesión previamente en Google, ya que de no ser así no se mostrará esta funcionalidad.

Ahora bien, ¿cómo es el proceso en un sistema operativo de iPhone? Si este es el caso, los usuarios deberán descargarse la aplicación de Google desde App Store; y acceder de esa forma a la sección de Discover para disfrutar de todo el contenido y activar las preferencias personales.

Se trata de una herramienta realmente útil para aproximar la actualidad a todas las personas y, con esta opción, Google favorece la personalización de los contenidos, incrementando el interés, la autonomía y el descubrimiento de nuevas temáticas afines.

Seguir a Diario de Cádiz en Android, paso a paso

Desliza la pantalla inicial hacia la izquierda para abrir Google Discover.

Busca un artículo de Diario de Cádiz en el feed.

Toca “seguir” en la esquina superior derecha del artículo.

Asegúrate de haber iniciado sesión; sin sesión iniciada, no se mostrará la opción.

Seguir a Diario de Cádiz en iOS, paso a paso