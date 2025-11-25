Concentración y marcha feminista en Cádiz contra la violencia de género

Las reinvidicaciones contra la violencia hacia las mujeres han culminado este 25 N en Cádiz con una concentración y una marcha feminista por el casco histórico. La Comisión 8M/25N Cádiz y otros colectivos feministas se han manifestado en esta jornada donde se vuelve al alzar la voz tras una mañana protagonizada por las actividades organizadas por las distintas administraciones en la capital gaditana y otros puntos de la provincia.

Así, integrada por colectivos como APDHA, Amazonas, Aghois y Colectiva Jarana-, la comisión 8M/25N ha citado a la ciudadanía en la plaza Ana Orantes a partir de las 18.00 horas. Bajo el reclamo, Ante la escalada de violencia, feminismo y resistencia, se ha realizado la lectura del manifiesto de esta comisión, una intervención de mujeres precarizadas y lectura de poemas.

Aspecto de la plaza Ana Orantes de Cádiz durante la concentración y lectura del manifiesto del 25 N. / Jesús Marín

Allí se han podido ver pancartas reivindicando la protección de la infancia ante la escalada de la violencia machista, por la igualdad y criticando "el abandono sanitario como violencia institucional".

En Cádiz también el colectivo Somos Ellas, junto con el grupo de Feministas de Raíz, organizaban una marcha partiendo del Palacio de Justicia de la Audiencia Provincial (Cuesta de las Calesas) para empezar a recorrer las calles del centro del casco histórico y terminar en la plaza del Palillero, donde también se procederá a la lectura de su manifiesto.

Paraguas violetas contra la violencia

Por la mañana, en la plaza del Palillero se han abierto paraguas violetas con la lectura de un manifiesto del tejido asociativo de la ciudad (Consejo Municipal de la Mujer) en la puerta de la Fundación Municipal de la Mujer. "En cada paraguas hay una frase, un pensamiento, una vida; son palabras que nacen del corazón de quien creen que un mundo sin violencia es posible", han dicho, reivindicando la unión que ante esta lacra de la violencia contra las mujeres supone el color violeta , "que nos recuerda la fuerza de la sororidad, la dignidad, la resistencia y la memoria de todas las que ya no están, y de todas las que seguimos en pie tejiendo futuro, sanando heridas y construyendo igualdad".

Se ha puesto también de relieve el desafío respecto al aumento de la violencia digital, "un fenómeno que impacta con especial dureza en la juventud" y del edadismo, "una forma de discriminación que afectan especialmente a las mujeres mayores".