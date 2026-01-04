Concentración en Cádiz contra la acción de Estados Unidos en Venezuela

Cádiz ha protagonizado hoy una primera protesta en contra de la acción de Estados Unidos en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro y trasladarlo a Estados Unidos para ser juzgado por narcoterrorismo. La Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (APDHA) ha convocado una "protesta urgente", en la glorieta Simón Bolívar, contra la "agresión norteamericana" a Venezuela, a la que han asistido varias decenas de personas.

"En la APDHA hemos sido extremadamente críticos con el régimen de Maduro por su violación de los derechos humanos. Pero no importa lo que se piense de Maduro: el bombardeo de Venezuela y el secuestro de su presidente es una acción de guerra que vulnera el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas", explicaba la entidad en la convocatoria.

"Continúa con la única ley del más fuerte, que crea un peligroso precedente. América no es de los americanos del norte. Es de sus pueblos. Esta acción criminal solo creará más desestabilización en América Latina y el mundo, y pone en peligro la vida de decenas de miles de personas", resume Derechos Humanos.

La asociación defiende que "se piense lo que se piense de Maduro", la APDHA llama a "rechazar la agresión de EE. UU., igual que lo hemos hecho con Palestina, con Irán o con la invasión imperialista de Ucrania por Rusia".

Y concluye: "Además, exigimos del Gobierno y de la Unión Europea una reacción firme de condena".