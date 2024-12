La concejala Maite González a AIG: "Hay que tener muy poca vergüenza"

La responsable de Personal y portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Maite González, ha respondido este jueves a la denuncia de Adelante Izquierda Gaditana sobre el despido en plena Navidad de varios trabajadores municipales. "Hay que tener muy poca vergüenza", ha trasladado en primer lugar la concejala, que cree que a Carlos Paradas (edil de AIG que denunció estos despidos) "se le debería caer la cara de vergüenza".

"Lo que ha hecho este equipo de gobierno es cumplir la ley que obliga a todos los ayuntamientos a completar la estabilización de los interinos antes de que acabe el año 2024. Algo que deberían haber iniciados ellos y que negociaron ellos con los sindicatos. Y el resultado de este proceso de estabilización es que más de 140 trabajadores interinos han pasado a ser funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cádiz", explica González.

Sí precisa la concejala que, efectivamente, "entre cuatro y nueve personas no han superado el proceso selectivo", por lo que no podrán formar parte de la estabilización de personal que se prevé firmar en estos próximos días. Y es que estos afectados no habrían reunido puntos suficientes para ingresar a través de la estabilización. No obstante, estas personas afectadas están inmersas actualmente en la Oferta de Empleo Público que ha sido convocada para otra quincena de puestos de trabajo, todos ellos para la categoría de subalternos. Respecto a este último proceso, precisan fuentes consultadas que al tratarse de un concurso oposición, "podrán acreditar sus años trabajados en la Administración Pública", lo que se entiende que jugará a su favor de cara a futuras contrataciones.

"Eso es lo que ha hecho el PP, cumplir la ley y convocar las ofertas de empleo público de los años 2020, 21, 22 y una del 23, porque ellos no habían hecho absolutamente nada", resume la concejala popular, que ha afeado que sus opositores y antecesores en el gobierno municipal "estén todo el día dándose golpes de pecho con los trabajadores cuando tenían a las auxiliares de ayuda a domicilio con sueldos de miseria, a los de Parques y Jardines igual, a los interinos sin sacarles las plazas de estabilización y todos los departamentos llenos de vacantes". "Cero empleo público, cero estabilización”, añade a modo de eslogan para resumir el trabajo que en el área de Personal se ha realizado durante el gobierno de José María González Kichi.