La compañía de circo y danza Truca Circus reanuda la programación en el Teatro del Títere de La Tía Norica 

El Teatro del Títere de la Tía Norica retoma este viernes 6 de marzo a las 18:00 horas la programación con la representación de ‘El Círculo’, de la compañía de circo y danza Truca Circus. ‘El Círculo’ es un espectáculo de circo con música y efectos de sonido en directo que pone la mirada en la idea de amistad y los cambios de etapa personal. Música, fiesta, acrobacia y movimiento para compartir sensaciones sobre las relaciones con las personas más cercanas y qué posición se les da en cada momento de la vida.

Una llamativa puesta en escena -a todo color- para plantear un espectáculo cargado de energía. Música en directo con toques nostálgicos que incluye ciertos retazos de sintonías muy reconocibles, reinterpretadas y actualizadas. Coreografías que retrotraen al espectador a otras épocas, donde el juego ocurría en la calle, a la luz del sol o de las farolas.

Los precios de los espectáculos son 7 euros en Butaca y 6 euros en localidades de Anfiteatro. El abono para cuatro espectáculos en Butaca tiene un precio de 18 euros (20% del aforo). Se pueden adquirir en venta anticipada en la taquilla del Gran Teatro Falla de martes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.30 a 20 horas. El día del espectáculo se podrán comprar en la taquilla del Teatro de la Tía Norica una hora antes del inicio de la función.