El comercio de Cádiz capital no se esperaba el cierre de Sfera

El cierre de la firma de moda Sfera, dependiente del grupo El Corte Inglés, en la plaza de El Palillero de Cádiz, ha caído como un jarro de agua fría entre los comerciantes del centro. Tanto es así que el presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA), José Amaya, declaraba en la mañana de este lunes, durante la presentación de la campaña de Navidad, que "no me lo esperaba en absoluto.Porque yo siempre he pensado que esta tienda funciona bastante bien, que es una tienda que lleva muchísimos años. Y ha decidido irse. Nosotros no podemos hacer nada, desgraciadamente. Pero la verdad es que esta noticia viene mal, muy mal. Otras veces se escuchan rumores. Pero esto yo no me lo esperaba".

Al respecto, la concejala de Comercio, Beatriz Gandullo, precisó que "no es que Sfera haya decidido irse porque le da la gana, sino que ha terminado la concesión del edificio a la empresa que lo explotaba (Romega) y por el momento hay que licitarla de nuevo". Gandullo destacó que "ha acabado la relación contractual que tiene con ese edificio. El ayuntamiento tiene los pliegos hechos. Ahora tiene que esperar formalmente a que termine el contrato el 1 de diciembre para poder iniciar el siguiente procedimiento. Lo que pasa es que Sfera, obviamente, no iba a esperar al día 1 de diciembre para desmontar su tienda".

La edil explicó que "nosotros hemos estado en continuo contacto con El Corte Inglés en este caso.Tenemos el procedimiento preparado para volverlo a sacar. Y esperemos que Sfera quiera volver a presentarse o cualquier otra empresa. El cierre de Sfera no viene provocado porque Sfera va mal, sino simplemente porque acaba la adjudicación. Haremos los trabajos lo más rápido posible para que Sfera o cualquiera que cumpla los requisitos vuelva a llenar ese espacio".