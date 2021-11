El comercio de Cádiz empieza a sufrir el desabastecimiento de productos

Cuando un consumidor va a una tienda a adquirir un determinado producto, desconoce el enorme engranaje que existe detrás de él. Si falla un eslabón desde su fabricación hasta que llega al establecimiento para su venta, el funcionamiento de esta enorme cadena se verá alterado.

A solo unas semanas de que arranque la campaña de Navidad, de la que depende buena parte de los ingresos de los establecimientos, el comercio de Cádiz ya está empezando a notar los problemas de desabastecimiento que se están produciendo a nivel mundial debido a, entre otros factores, el caos que se está produciendo en el transporte marítimo. Si a esto sumamos otros asuntos como el encarecimiento de las materias primas o los efectos generados por el COVID-19, la cadena de suministro se está tensionando, lo que puede provocar ciertas dificultades para cubrir la enorme demanda que se produce en estas fechas.

Aunque cada sector tiene sus dinámicas, que gran parte del problema esté concentrado en China no hace más que agravar una situación de la que no se sabe cuándo se le va a encontrar una solución que alivie el enorme colapso que se está produciendo en los principales puertos internacionales. Por ello, y aunque suene a tópico, la principal recomendación que se hace a los consumidores es que sean previsores si no quieren que el regalo estrella falle en las próximas fiestas navideñas.

Uno de los sectores que más está sufriendo esta situación es el de las jugueterías, que concentran gran parte de las ventas en la campaña navideña. A pie de comercio, desde la tienda Toy Planet (situada en la calle José del Toro), Miriam, una de sus dependientas, advierte que "este año la gente está siendo muy previsora y está comprando las cosas antes, además de que nosotras se lo estamos recomendando porque ya estamos entrando en noviembre y la tienda no está vacía, pero sí está sin mucho suministro".

Esta trabajadora reconoce que el problema del desabastecimiento de productos "se empezó a notar desde hace uno o dos meses" y que está afectando a todas las marcas. De hecho, explica que el funcionamiento de esta tienda de juguetes se ha visto alterado, ya que "para tener todos los productos a tiempo, desde el mes de septiembre ya empieza a venir un montón de mercancía, pero este año aún sigue llegando muy poco a poco y poca cantidad".

Ante esto, relata que "lo normal es que la tienda se quede vacía de juguetes a principios de enero" debido a que se han vendido todos los productos para Reyes Magos. Sin embargo, para este año, "a mediados de diciembre nos podemos encontrar con la tienda vacía, ya que está llegando poca cantidad de productos y mis compañeros de otras tiendas están igual". Por este motivo, remarca que "existen juguetes que están en el catálogo que es posible que no vengan hasta el año que viene", por lo que añade que "no le podemos decir al cliente que va a entrar un determinado producto hasta que esté en el almacén".

Otro sector que se está viendo perjudicado por el desabastecimiento es el de la informática, aunque se ha visto más agravado por los confinamientos. En la tienda Meganet (situada en la esquina entre Beato Diego José de Cádiz y Rosario), su gerente, Jesús García, argumenta que "este problema ha venido existiendo desde la pandemia, ya que ha habido escasez de muchos productos. Ahora, creo que el problema está siendo que la demanda se ha reactivado y parece ser que la industria no estaba preparada para este crecimiento".

En el caso de los establecimientos de informática, apunta que una de las claves que ha provocado el desabastecimiento ha sido el aumento de la demanda de productos de este tipo a causa del confinamiento y el teletrabajo. "A los parones que se han producido por los confinamientos, se ha unido el boom de compras por el teletrabajo, por lo que todo influye en la escasez de determinados productos. Ha habido escasez de determinados ordenadores, impresoras, webcams... No es lo mismo tener que trabajar en local que hacerlo en red, por lo que los trabajadores han tenido que renovar equipos y dotarse de productos que antes no tenían, como altavoces, auriculares o webcams".

Respecto a la situación del comercio internacional, García reconoce que "estamos valorando si hacer stock o no para Navidad. El problema es que las campañas ya no son como antes, ya que la gente compra mucho por internet y si hacemos un gran stockaje corremos el riesgo de que lo que no se venda se acabe quedando obsoleto por los avances de la tecnología". "Estamos valorando si nos compensará hacer stock para prevenir la falta de material o equivocarnos en las previsiones y que lo que no vendamos prácticamente acabe para el desguace", remarca el gerente de Meganet.

Con todo, y teniendo en cuenta que "hasta ahora los transportes han funcionado bien, además de estar adheridos a una central de compras", García cuenta que "nosotros procuramos para la campaña de Reyes Magos no llevar los pedidos hasta el límite porque fallar en esas fechas sería un problema muy grande. Normalmente, cerramos los pedidos varios días antes, por lo que este año es probable que adelantemos el límite por las circunstancias". Por este motivo, "recomendamos que si alguien tiene pensado hacer un determinado regalo, se anticipe todo lo que pueda porque puede haber problemas".

El propietario de la tienda de bicicletas A Piñón (situada en la calle Hospital de Mujeres), Santiago Martínez, apunta que su sector se está viendo especialmente afectado desde el inicio de la pandemia porque las bicicletas apenas están llegando a los establecimientos. "Antes, mover un container costaba 1.800 euros y ahora puede costar 10.000 euros, por lo que las marcas no quieren montar bicicletas porque se les va de presupuesto. Ahora, en el año pueden mandar un container de un modelo y otro de otro", afirma el comerciante.

Por esto, asevera que en el sector "estamos a verlas venir desde el primer confinamiento. Llevamos dos años que no hay bicicletas y las que entran lo hacen a cuentagotas. Ojalá sacaran una gama de bicicletas para poder pedirlas, pero es que no hay. Ya el año pasado no hubo y este año, igual. Y las que vengan tendrán una subida de precios". De hecho, en su caso, narra que, "normalmente, los días 14 y 15 de septiembre iba a Ifema, en Madrid, a una feria de bicicletas y me traía 14 o 15 bicicletas, que es lo que me cuadraba que iba a vender. Pues este año no ha habido ni feria de bicicletas".

La escasez de bicicletas, que Martínez afirma que se debe a que toda la fabricación se ha centralizado en China, ha provocado que "esté tirando con el taller que tengo. Soy el más antiguo de Cádiz y ya tengo una cartera de clientes. Si no tuviera el taller, desde el primer confinamiento ya hubiera cerrado".

En el sector de las ópticas, el desabastecimiento o el retraso en la entrega de los productos depende de las previsiones que haya hecho cada firma. En Multiópticas Iglesias, su propietario, José Amaya, resalta las diferencias que está notando entre Mó, la marca propia de esta firma, y las referencias del resto de proveedores. Respecto a sus propios productos, y partiendo de que Multiópticas funciona a nivel nacional, "hemos sido previsores para esta Navidad y ya está todo hecho" debido a que "el stock está centralizado en Madrid para abastecer a todas las tiendas", lo que ha permitido poder trabajar con tiempo para que estos productos no falten. Pero una vez superada la Navidad, también reconoce que "no sé es lo que va a pasar para el año que viene", ya que "hoy casi todo viene de la otra parte del mundo".

Respecto al resto de proveedores, Amaya indica que "sí venimos observando que los pedidos de otras marcas están tardando más de lo habitual, por lo que si antes el periodo de envío era de tres días, ahora a lo mejor están tardando dos o tres semanas". A pesar de esto, el propietario de Multiópticas Iglesias considera que "no es bueno alarmar", por lo que se mantiene un contacto directo con el cliente "para avisar y que no se preocupe".

Con todo, Amaya cree que "para las Navidades no vamos a tener problemas. Quien venga a nuestras tiendas va a tener suficiente mercancía para elegir tanto en el Black Friday como para la Navidad".