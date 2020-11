Coronavirus en Cádiz: Los comerciantes, ante dos semanas de prueba-error

Cada comercio es un mundo, según lo que venda. En el caso de Deportes Bernal, en la calle Pelota, mucha de su clientela es foránea. Con el cierre perimetral de los municipios, se le complica todo. De ahí que su propietario, Juan José Recio, planee de momento cerrar por las tardes. “Puede que estiremos la mañana hasta las 3 y luego no abrir. De cinco a seis, para una hora, no merece la pena”, argumenta. De todas formas todo será en estos primeros días “prueba-error”. Recio es crítico cuando dice que “nos han equiparado a la hostelería para no dejarla sola como culpable. En nuestras tiendas entra un cliente con mascarilla, compra y se va enseguida”, dice el dueño de un negocio que hace poco cumplió 31 años.

En Confecciones Eutimio de la calle Compañía, su encargado. Joaquín Rodríguez, anuncia que abrirá solo por la mañana, aunque una hora más, “y nuestra otra tienda, la de Columela, es la que abrirá ininterrumpidamente de 10.00 a 18.00”. Para Rodríguez “es clave salvar la campaña de Navidad, que será más retraída que otros años porque hay mucho miedo a salir y poco dinero”. Lo dice el responsable de un comercio que tanto ha perdido con las cancelaciones de bodas, bautizos y comuniones.

En las afueras del Mercado Central Vicente Cabrera, de Discos El Melli, lamenta una situación que le obligará a cerrar por las tardes. “Aquí cuando oscurece ya no merece la pena estar”, asegura. Ante el brutal descenso de la venta de cedés, El Melli se salvó con productos para turistas. “Ahora, sin cruceros ni turismo nacional, ¿qué nos queda?. Y para colmo no habrá Concurso del Falla y no podremos vender los cedés de las agrupaciones”, señalaba.

En Calvichi’s, calle Rosario, su gerente, Iván Cano destaca que “tendría que pasar mucho tiempo para que los gaditanos se acostumbrasen a comprar a la hora del almuerzo o antes de las seis”. En la calle San Francisco, Eva Roldán, de La Mercería, adelanta que “abriremos media hora antes y cerraremos solo una hora para comer. Tener el negocio abierto es la única manera de vender”. “A ver si entre todos lo hacemos bien y salvamos la campaña de Navidad. Esperemos que esto dure solo dos semanas”, concluye.