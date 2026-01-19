“En el Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Cádiz apostamos por un modelo cercano y transparente”

Hace aproximadamente unos seis meses que José Antonio Pardo Moreno tomó posesión como nuevo presidente del Colegio Oficial de Arquitectura Técnica de Cádiz. Arquitecto técnico e ingeniero de Edificación por la Universidad de Sevilla, actualmente compagina su vida profesional con su nueva función en el colegio, en el que pretende dejar su huella.

Pregunta.–¿Con qué ánimo asume la nueva Junta de Gobierno esta etapa?

Respuesta.–Han sido unos meses muy intensos, trabajando sin descanso para conocer en profundidad la situación actual del colegio. Pero afrontamos esta nueva etapa con muchísima ilusión y, sobre todo, con una gran responsabilidad. La nueva junta de gobierno es un equipo muy preparado, diverso, que representa la extensa territorialidad de la provincia de Cádiz y muy comprometido con la profesión. Todos compartimos una misma visión: trabajar de forma rigurosa, cercana y útil para nuestros colegiados en particular, y para la ciudadanía en general, que son las verdaderas razones de ser del colegio.

P.–¿Cuáles son las principales líneas de trabajo que se ha marcado la Junta en este nuevo mandato?

R.–Nuestro objetivo fundamental es situar al colegiado en el centro de todas nuestras decisiones. Queremos que cada profesional de la Arquitectura Técnica de la provincia sienta que el Colegio es verdaderamente su casa, queremos un Colegio que acompañe, que escuche y que aporte valor real al ejercicio profesional. Para ello vamos a impulsar nuevos proyectos centrados en la formación continua, la calidad en los servicios, el asesoramiento técnico y jurídico personalizado, la adaptación de la profesión los nuevos retos digitales y el refuerzo del papel de la Arquitectura Técnica en la sociedad. Todo ello, con el fin de conseguir una profesión más fuerte, más reconocida exteriormente y más preparada para el futuro.

P.–¿A qué nuevos proyectos se refiere?

R.–Hemos empezado ya a trabajar en iniciativas muy ilusionantes. Por un lado, vamos a potenciar la formación especializada y adaptada a las necesidades reales del mercado, la metodología BIM, o la Lean Construction y la inteligencia artificial son algunos de los cambios que nos impone el sector actualmente, y nos proponemos que ningún colegiado se quede atrás en el dominio de estas herramientas. Por otra parte, pretendemos que nuestras colegiadas y colegiados dispongan de un asesoramiento y acompañamiento profesional en tiempo real. Además, queremos reforzar la comunicación y la visibilidad de nuestra profesión, tanto a nivel institucional como ante la ciudadanía, poniendo en valor la labor esencial que desempeña la Arquitectura Técnica en la calidad, seguridad, economía y sostenibilidad de la edificación.

P.–¿Qué modelo de colegio quieren construir durante este mandato?

R.–Apostamos claramente por un colegio cercano y transparente. Cercano, porque queremos estar accesibles, escuchar activamente al colectivo y atender sus sugerencias e inquietudes. Y transparente, porque entendemos que la gestión colegial debe ser clara, participativa y basada en la confianza. La información debe fluir y todas las decisiones deben explicarse.

P.–Más allá del ámbito profesional, ¿qué papel juega el Colegio como servicio a la sociedad?

R.–El Colegio no es solo una Corporación de Derecho Público al servicio de los profesionales, es también, una institución que presta un servicio a la ciudadanía. Velamos por la calidad de la edificación, por la seguridad de las obras y por el cumplimiento de la normativa técnica. Trabajamos para mejorar la vida de las personas, haciendo que los hogares, los colegios, los hospitales, las iglesias, las oficinas, etc., sean lugares más seguros, confortables y eficientes. Todo ello repercute directamente en el bienestar de las personas y en la calidad de vida de nuestras ciudades y pueblos.

P.–¿Por qué es tan importante la figura del Arquitecto Técnico para el bienestar de la ciudadanía?

R.–Como ya he dicho, el arquitecto técnico está presente en todas las fases del proceso constructivo, garantizando que los edificios sean seguros, eficientes y habitables. Nuestro trabajo incide directamente en aspectos tan esenciales como la seguridad estructural, la accesibilidad, la eficiencia energética o la correcta ejecución de las obras. En definitiva, contribuimos, de manera decisiva, a que los espacios donde vive y trabaja cualquier ciudadano sean mejores y más seguros.

P.–¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta actualmente el sector en la provincia?

R.–La provincia presenta retos muy específicos: la rehabilitación del parque edificado, la adaptación a los efectos del cambio climático, la regeneración urbana o la necesidad de vivienda asequible. A ello se suma la incorporación de nuevas tecnologías y normativas cada vez más exigentes. Todo esto requiere profesionales bien formados y un Colegio que acompañe y apoye en estos procesos.

P.–¿Cómo cree que percibe la sociedad la figura del arquitecto técnico?

R.–Aunque cada vez existe un mayor reconocimiento, todavía tenemos el reto de explicar mejor qué hacemos y cuál es nuestro valor. Muchas veces nuestro trabajo es poco visible, pero no cabe duda que es absolutamente esencial, somos pieza clave del proceso constructivo: desde la planificación, hasta la ejecución segura y el control de calidad en cada fase del proyecto. Somos ese puente de unión, ese nexo entre la idea y la realidad, entre el diseño y la ejecución, entre la planificación y el cumplimiento en una obra de construcción. Por eso uno de nuestros objetivos es mejorar la percepción social de la Arquitectura Técnica, acercarla a la ciudadanía y poner en valor la importancia de nuestra labor en su vida cotidiana.