Colegio de Médicos de Cádiz, más allá de las fronteras

La cooperación para el desarrollo comprende el conjunto de actuaciones que contribuyen al desarrollo humano y sostenible, a la disminución de la pobreza y al pleno ejercicio de los derechos en una sociedad más justa. La salud global es un concepto que no entiende de fronteras y que tiene como objetivo afrontar los problemas de salud de forma común y conjunta.

Los profesionales sanitarios somos uno de los colectivos más entregados en la ayuda humanitaria. Día a día crece el número de profesionales de la medicina que muestran su inclinación a la cooperación al desarrollo. Sensibles a esa inquietud de nuestra colegiación, nacía hace ahora doce años la sección de Cooperación Internacional del Colegio de Médicos de Cádiz (COMCADIZ). Aunque ya desde mucho antes las juntas directivas sabíamos que había que canalizar esa condición solidaria, que está impresa en la genética de la profesión médica.

En este tiempo nuestra atención a la colegiación ha estado encaminada a informarles, formarles y, como principal empeño, a orientarles y motivarles en los valores de la cooperación. Todas las personas disponemos de herramientas y capacidades para la acción. A estas características debemos sumar las aptitudes y actitudes que hacen y definen a un buen cooperante. Actitudes para que nuestras actuaciones estén edificadas sobre la solidaridad, el respeto a otras culturas, a los derechos humanos, a la ética y a la justicia social. Y aptitudes para dotar a nuestras actuaciones de rigor, eficiencia y transparencia.

En cooperación es preciso manejar bien los términos y decantarnos por la equidad antes que por la igualdad. Es imprescindible adoptar un enfoque de acción sin daño, que implica la reflexión por parte de los profesionales sobre aspectos como los conflictos emergentes durante la ejecución de las acciones, los mensajes éticos implícitos, las relaciones de poder y el empoderamiento de las personas participantes.

Los Colegios de Médicos ponemos a disposición de la colegiación un Registro de Profesionales de la Medicina Voluntarios y Cooperantes, que permite conocer las personas disponibles para ir a destino, así como su nivel de especialización.

Desde el COMCADIZ ponemos en contacto directo a nuestra colegiación con las organizaciones que mejor pueden ajustarse a sus características y propósitos, siempre bajo la premisa de integrarse en equipos y organizaciones reconocidas y avaladas, y nunca desde la acción individual, espontánea ni improvisada.

Les facilitamos información acerca de la legislación que el país de destino exige para poder ejercer en él. Les aportamos documentación orientada a darles seguridad jurídica en destino, así como todos aquellos certificados que el país receptor exige o recomienda.

Les informamos de la necesidad de que cuenten con un seguro de responsabilidad civil profesional para poder ejercer allá donde fuere y les asesoramos sobre la conveniencia de estar en posesión de un seguro médico y de viaje, de un visado y de un documento que refleje el acuerdo con la ONGD a cuyo amparo van a cooperar.

El Colegio de Médicos de Cádiz ofrece a su colegiación una permanente actualización de los conocimientos médicos para así ofrecer la más adecuada asistencia médica a la sociedad. Ese mismo cometido es el que rige cuando nuestros profesionales van a territorios con circunstancias distintas a las nuestras. Para ellos programamos actividades formativas en las que se presta una especial atención al diagnóstico y tratamiento de patologías no frecuentes en nuestro entorno, así como al aprendizaje y manejo de herramientas que van a permitir a nuestros profesionales la más adecuada asistencia ante la situación de escasez de recursos, tanto materiales como humanos, que se vive en esos territorios.

Motivamos a la ciudadanía en general a través de coloquios, charlas, mesas redondas, conferencias… donde personas cooperantes y voluntarias exponen sus experiencias, reflexiones e informan acerca de sus vivencias y sus proyectos. Hemos alentado a los demás colegios médicos de Andalucía a crear sus propias Secciones de Cooperación. Fruto de esta sinergia entre todos los colegios médicos andaluces, hemos organizado ya dos ediciones del Congreso Andaluz Cooperación Internacional de Colegios de Médicos de Andalucía. Con el apoyo de las TIC estamos fomentando la comunicación entre las secciones de Cooperación de los colegios médicos andaluces.

También estimulamos a la cooperación mediante la convocatoria de becas para personal médico en formación. Junto con la Facultad de Medicina hemos promovido durante los últimos seis cursos académicos una asignatura en el pregrado dedicada a la ‘Cooperación sanitaria con países en vías de desarrollo’, con créditos académicos reconocidos.

Siguiendo la máxima de “Solos vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos”, la labor conjunta de profesionales sanitarios y no sanitarios es de gran ayuda a la hora de elaborar proyectos y llevarlos a cabo. Así hemos sido pioneros al crear una Red Gaditana de Colegios Profesionales para la cooperación humanitaria.

Los Colegios de Médicos debemos garantizar que la asistencia y ayuda que van a prestar nuestros profesionales, allá donde se ejerza, sea la adecuada y con la mayor seguridad posible tanto para ellos como para sus destinatarios. El Colegio de Médicos de Cádiz es un firme convencido de la necesidad de este compromiso.