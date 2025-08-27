El Colegio de Graduados Sociales de Cádiz nombra tres nuevos Colegiados Eméritos

La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha aprobado el nombramiento de tres nuevos Colegiados Eméritos, la máxima distinción colegial, en reconocimiento a trayectorias que han contribuido de forma sobresaliente al desarrollo del orden social y laboral en la provincia, así como a la formación universitaria y a la modernización de la Administración de Justicia.

Los distinguidos en 2025 son:

Ignacio de Cuevillas Matozzi, decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz (UCA), por su liderazgo académico y el impulso a la colaboración universidad-colegio en formación, investigación aplicada y divulgación de la cultura jurídico-laboral.

decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Cádiz (UCA), por su liderazgo académico y el impulso a la colaboración universidad-colegio en formación, investigación aplicada y divulgación de la cultura jurídico-laboral. Francisco Zambrana Arellano , jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Cádiz, por su dilatada trayectoria al frente de la función inspectora en la provincia, su interlocución con los operadores profesionales y su contribución a la mejora del cumplimiento normativo en materia laboral y de Seguridad Social.

, jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en Cádiz, por su dilatada trayectoria al frente de la función inspectora en la provincia, su interlocución con los operadores profesionales y su contribución a la mejora del cumplimiento normativo en materia laboral y de Seguridad Social. Esteban Rondón Mata, director general de Justicia Juvenil y Cooperación (Junta de Andalucía), por su papel en el refuerzo de la cooperación institucional con los Graduados Sociales y la promoción de proyectos de modernización y mediación en el ámbito de la Justicia.

José Blas Fernández Sánchez, presidente del Colegio, ha subrayado que "este reconocimiento distingue trayectorias ejemplares que han fortalecido el derecho del trabajo y de la Seguridad Social en Cádiz, han impulsado la cooperación con nuestras instituciones y han elevado la formación de las próximas generaciones de profesionales".

Con estos nombramientos, el Colegio pone en valor la excelencia profesional, la colaboración interinstitucional y el compromiso con la formación como ejes del progreso del orden social y laboral, destacando la contribución de la universidad, la inspección y la administración de justicia a la seguridad jurídica de empresas, trabajadores y autónomos.

Los títulos serán entregados en acto institucional que el Colegio anunciará en los próximos días, con la participación de autoridades académicas, judiciales y laborales.