El Colegio de Enfermería de Cádiz, en desacuerdo con el baremo de la bolsa del SAS

El Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz ha expresado su desacuerdo con el nuevo modelo de baremación de la bolsa de empleo temporal del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al considerar que el sistema actual puede generar desequilibrios en el reconocimiento del mérito profesional y desincentivar la formación especializada y la investigación enfermera.

El órgano provincial advierte de que el modelo planteado permite alcanzar una parte importante de la puntuación en el apartado de formación mediante la acumulación de cursos, incluso no acreditados, cuando estos no suponen el mismo nivel de exigencia que la formación reglada oficial.

En este sentido, el Colegio considera imprescindible que el baremo establezca una diferenciación clara entre la formación oficial reglada y la formación no reglada, de forma que titulaciones como el doctorado, los másteres universitarios o la formación sanitaria especializada tengan un reconocimiento proporcional al esfuerzo, la dedicación y la cualificación que implican.

Desde el Colegio se señala también que el actual sistema puede penalizar a los profesionales que optan por realizar una especialidad enfermera. Especialidades como Enfermería Familiar y Comunitaria, Salud Mental, Pediatría, Enfermería Obstétrico-Ginecológica o del Trabajo requieren varios años de formación mediante residencia (EIR), periodo durante el cual los profesionales no pueden compatibilizar su formación con el trabajo asistencial ordinario.

Esto implica que, mientras se especializan, no acumulan experiencia profesional en la bolsa de empleo, lo que puede traducirse en una pérdida de posiciones frente a otros aspirantes.

Para la institución colegial, esta situación genera una contradicción evidente: el sistema sanitario necesita especialistas, pero el propio modelo de baremación puede acabar desincentivando estos itinerarios formativos.

Investigación y producción científica

El Colegio de Enfermería de Cádiz también advierte de que el nuevo sistema de baremación limita la valoración de la producción científica a las publicaciones en revistas de alto impacto indexadas en determinadas bases de datos internacionales.

Según señala la institución colegial, este enfoque puede acabar desincentivando la actividad investigadora entre los profesionales de enfermería. Muchas de estas revistas científicas de alto impacto exigen el pago de tasas de publicación que pueden alcanzar cuantías elevadas, lo que supone una barrera económica para numerosos profesionales o grupos de investigación emergentes.

Por ello, desde el Colegio se considera necesario fomentar la inclusión y el reconocimiento de publicaciones en revistas indexadas en bases de datos especializadas como 'Cuiden', que constituyen un referente en la difusión del conocimiento enfermero y desempeñan un papel fundamental en la transferencia de resultados científicos, especialmente en el contexto hispanohablante.

El Colegio subraya que el desarrollo profesional de la enfermería se sustenta en diferentes pilares: experiencia asistencial, formación especializada, investigación y docencia. Por ello, considera necesario que el sistema de baremación refleje adecuadamente el valor de cada uno de estos ámbitos.

“Cada especialidad obtenida, cada máster cursado y cada investigación desarrollada repercuten directamente en la calidad de los cuidados y en la seguridad del paciente. El sistema sanitario debe incentivar la cualificación y no penalizarla”, señala el presidente del Colegio gaditano, Rafael Campos.

En esta línea, el Consejo Andaluz de Enfermería ha remitido recientemente un escrito a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en el que se plantean diversas propuestas para revisar el actual pacto de bolsa del SAS, con el objetivo de reforzar el reconocimiento del mérito profesional, la especialización y la investigación dentro del sistema de contratación sanitaria.